Android : le Play Store va bientôt vous aider à gagner de l’espace de stockage

Android va intégrer une fonction d'auto-archivage qui va automatiser la désinstallation des applications les moins souvent inutilisées.

Google a annoncé sur le blog des développeurs que les smartphones sous Android 13 vont bénéficier d’une fonctionnalité qui, sous une apparence anodine, va radicalement faciliter la vie des utilisateurs. Dans leur article, ils annoncent tout d’abord que la principale motivation des utilisateurs lorsqu’ils désinstallent une application est de libérer de l’espace. « Aujourd’hui, lorsque les utilisateurs essaient d’installer une nouvelle application sur un appareil presque plein, ils voient apparaître une boîte de dialogue qui leur permet de désinstaller manuellement l’application pour faire de la place ».

Cette opération permet effectivement de libérer de l’espace de stockage, mais elle est parfois un peu radicale. En effet, elle efface également les données et les sauvegardes de l’utilisateur. Avec des SSD ne pouvant le plus souvent stocker qu’un téraoctet de données au maximum, les smartphones atteignent rapidement leurs limites, et il est parfois nécessaire de faire le ménage. Cette tâche peut se révéler fastidieuse ; il était donc temps que les ingénieurs de Google se penchent sur la question et automatisent cette procédure.

Android va enfin bénéficier d'une fonctionnalité d'auto-archivage des applications

La fonction d’offloading des applications, c’est-à-dire d’effacer le gros d’une application tout en conservant les données personnelles et les sauvegardes, est déjà disponible sur iOS. L’archivage des applications sous Android permettra de réduire l’espace utilisé par une app de 60 %, sans pour autant totalement l’effacer. En un mot donc, elle archivera le programme et vous permettra de la télécharger à nouveau et de la réutiliser sans rien avoir à configurer. En effet, l’icône de l’application restera visible à l’écran.

La procédure pour profiter de cette fonctionnalité est on ne peut plus simple. Les utilisateurs doivent installer une nouvelle application sur leur smartphone quand celui-ci ne renferme plus beaucoup d’espace de stockage. Un message va s’afficher qui leur demandera s’ils souhaitent activer la fonction d’archivage automatique. S’ils acceptent, les applications inutilisées seront automatiquement archivées par le Play Store.

Source : Sam Mobile