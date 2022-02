Les iPhone valent toujours deux fois plus que les smartphones Android à la revente

Les iPhone continuent de se vendre plus cher que leurs cousins Android. En 2021, le prix moyen de revente d’un smartphone Apple a été 199 dollars, contre 98 dollars pour un téléphone Android. En outre, cette année a connu un bond de géant pour le marché de l’occasion, qui a généré 1 milliard de dollars de plus par rapport à 2020.

2021 a été une année exceptionnelle pour la revente de smartphones d’occasion. En effet, une étude d’Assurant révèle que le marché a généré un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars (2,64 milliards d’euros), soit 1 milliard de dollars de plus que l’année précédente. Autre donnée intéressante, le dernier trimestre a été particulièrement excellent, en générant à lui seul 1,1 milliard de dollars. C’est 40 % de plus qu’au troisième trimestre.

Durant cette, période, c’est l’iPhone XR qui s’est le plus échangé, en regroupant à lui seul un tiers des ventes. Si ces transactions ont probablement été motivées par le lancement de l’iPhone 13, leurs anciens propriétaires utilisateurs n’en ressortent pas moins gagnants. Assurant souligne en effet que le prix de revente d’un iPhone en 2021 est en moyenne deux fois supérieur à celui d’un smartphone Android.

Les iPhone se revendent 200 dollars contre 100 dollars pour les smartphones Android

Ainsi, un iPhone s’est revendu en moyenne 199 dollars en 2021, tandis que les vendeurs de smartphones Android ont touché 98 dollars sur leur téléphone. Par ailleurs, le top 5 des smartphones revendus est intégralement occupé par des iPhone, à savoir dans l’ordre l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X. L’étude vient ainsi confirmer de précédentes observations, qui affirmaient déjà que les smartphones Android perdent deux fois plus de valeur que leurs concurrents sur la même période.

Biju Nair, président d’Assurant, explique que cette « année record est vraiment incroyable et montre à quel point les programmes de reprise et de mise à niveau sont importants pour faire passer les consommateurs à la 5G ». En effet, les données semblent indiquer un engouement majeur pour les smartphones 5G, à mesure que le réseau de développement de plus en plus à travers le monde. Un engouement d’ailleurs largement encouragé par les opérateurs eux-mêmes à l’aide de forfaits toujours plus attrayants.

Source : Assurant