Les smartphones Android ont perdu 2 fois plus de valeur que les iPhone en 2020

En moyenne, les smartphones Android ont perdu plus de 33% de leur valeur en 2020, contre environ 16% pour les iPhone. Un écart conséquent, qui vient confirmer les autres études de BankMyCell. Les téléphones dominent le classement, en ayant perdu plus de la moitié de leur valeur au cours de l'année.

Les smartphones Android ne vieillissent pas particulièrement bien. En moyenne, ceux-ci perdent plus de 75% de sa valeur en seulement deux ans. 2020 n'a pas dérogé à la règle, selon une nouvelle étude de BankMyCell. Le site rapporte que les téléphones Android ont perdu un tiers de leur valeur (33,62%) au cours de l'année. Mais ce chiffre devient vraiment intéressant lorsqu'on le compare aux scores des iPhone.

Une précédente étude a révélé que la valeur d’un smartphone Android baisse deux fois plus vite que celle d’un iPhone. Ce constat s'est vérifié en 2020, puisque les téléphones d'Apple ont connu une dépréciation de 16,70%, soit bien la moitié de leurs homologues. L'écart est tel que les smartphones Android sortis il y a deux ans ont vu leur prix baissé de 61,50%, un chiffre atteint par les iPhone seulement 4 ans après leur sortie.

HTC, Motorola et Sony champions de la dépréciation

Après 4 ans, les appareils Android, eux, verront leur valeur baisser de 81,11%. Un chiffre encore plus marqué pour les téléphones bas de gamme, qui eux seront dépréciés à -94,90%. Les comparaisons entre les deux flagships de 2019, à savoir le Galaxy S20 et l'iPhone 11, sont également dans la moyenne annoncée par BankMyCell. Le plus grand écart se trouvant entre le Galaxy S20 Ultra et l'iPhone 11 Pro Max, avec respectivement 36,30% et 15,96% de perte de valeur.

HTC remporte la palme du constructeur aux smartphones les plus dépréciés, ces derniers ayant perdu en moyenne la moitié de leur valeur en 2020 (53,08%). Motorola arrive à la seconde place avec -42,57% de dépréciation, suivi de Sony qui affiche -39,51%. Ces chiffres peuvent s'expliquer par la qualité des composants, la longévité globale des appareils ou encore la capacité à recevoir de nouvelles mises à jour, plusieurs points forts dont bénéficient les smartphones d'Apple.

Source : BankMyCell