iPhone 15 et 15 Plus : pas de jaloux, ils auront droit au même capteur photo que les modèles Pro

Apple va rendre toute son offre d'iPhone 15 plus attractive. La firme de Cupertino tire les enseignements de l'échec des iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus n’ont pas été les succès escomptés pour Apple. Ils n’ont pas su trouver leur public, notamment parce que leurs moindres performances ne justifiaient pas leur prix de vente. Les clients désireux d’acquérir un nouvel iPhone ont préféré dépenser plus et s’offrir un modèle Pro ou Pro Max. La prochaine génération de smartphones d’Apple sera plus attrayante, tant au niveau tarifaire qu’au niveau des performances.

La date de sortie des iPhone 15 est donc déjà connue, et ce n’est certainement pas un hasard. La firme à la pomme est décidée à faire oublier l’échec commercial des iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Un analyste nommé Jeff Pu affirme qu’Apple va équiper les futurs iPhone 15 et iPhone 15 Plus, les modèles « de base » de la marque, de processeurs Apple Silicon A16. Il n’y a rien de vraiment étonnant à cela, Apple ayant pour habitude d’implémenter la puce la plus performante de la génération précédente sur les nouveaux iPhone « non Pro ».

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront un peu mieux équipés pour la photographie

C’est un reproche que l’on fait à la compagnie : les iPhone 14 et iPhone 14 Plus disposent du même processeur Apple Silicon A15 Bionic que les iPhone 13 Pro. En revanche, il y a un domaine dans lequel Apple doit et veut mieux faire : la photographie. C’est par l’image que les smartphones actuels doivent se démarquer de la concurrence. Selon le cabinet d’études hongkongais, tous les iPhone 15 devraient bénéficier d’un capteur photo de 48 MP et de performances améliorées.

Ce sera probablement celui que l’on retrouve sur l’iPhone 14 Pro, un grand-angle ouvrant à f/1,8. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne devraient bénéficier ni du téléobjectif périscopique avec zoom optique x6 ni du scanner LiDAR. Ces composants seront réservés aux modèles Pro, voire à l’iPhone 15 Ultra. C’est malgré tout une bonne nouvelle pour ceux qui n’auront pas les moyens de se procurer ce les plus sophistiqués de tous les iPhone.

