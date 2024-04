Tesla ajoute de nouvelles fonctionnalités très attendues à ses voitures avec cette mise à jour

Les propriétaires de Tesla vont avoir droit à un nouveau lot de mises à jour ce printemps, car le constructeur automobile a annoncé en avant-première une refonte majeure de l'interface utilisateur et une série de nouvelles fonctionnalités à venir.

Tesla vient d’annoncer un grand nombre de nouveautés qui seront bientôt déployées dans ses voitures et sur son application. Au centre des changements se trouve une interface utilisateur entièrement repensée pour les nouveaux véhicules Model 3 et Model Y de Tesla construits à partir de 2022 avec des puces AMD. La refonte visuelle comprend une vue immersive en plein écran pour les commandes du véhicule lorsqu'il est garé, des commandes de lecture de médias agrandies et la possibilité d'étendre les affichages de visualisation à partir d'Autopilot.

L'élément le plus visible est sans doute la carte réduite qui a été déplacée dans le coin supérieur droit, en remplacement de la grande carte centrale actuelle. Cela permet aux visualisations de conduite d'occuper plus d'espace à l'écran pendant votre trajet.

Quelles nouveautés pour les Tesla au printemps ?

En plus de cette nouvelle couche de peinture, la mise à jour introduira plusieurs nouvelles fonctionnalités de base. La fonction “Auto Shift Beta” permettra enfin aux Model S et Model X de 2021 de passer automatiquement de la marche avant à la marche arrière et au stationnement en fonction de l'environnement et des commandes du conducteur.

La mise à jour proposera également une application Audible native pour la première fois, offrant aux propriétaires de Tesla un moyen intégré d'écouter des livres audio à partir du service d'Amazon. L'intégration existante de Spotify bénéficie également d'améliorations telles que des files d'attente synchronisées entre les appareils et des vitesses de lecture réglables.

Parmi les autres améliorations de la qualité de vie, citons l'ouverture du coffre en mains libres en se tenant simplement derrière le véhicule avec la clé de son téléphone, la possibilité d'afficher les détails du trajet sur les écrans arrière, un potentiel de freinage régénératif plus élevé sur autoroute, et une nouvelle façon de revoir les séquences du mode Sentry directement à partir des notifications, pratique.

Alors que les mises à jour de Tesla pour les fêtes de fin d'année ont semblé un peu légères ces dernières années, cette version de printemps à venir semble être beaucoup plus généreuse en fonctionnalités. Malheureusement, on ne sait pas exactement quand ces nouveautés seront déployées pour tous. Elle devraient être lancées progressivement au cours des prochaines semaines.