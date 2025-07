Les iPad 10 et A16 sont encore moins chers : Amazon fait baisser les prix des tablettes Apple

Il existe plusieurs modèles d’iPad sur le marché et il n’est pas toujours facile de décider lequel choisir, surtout quand ils sont tous les deux en promotion. C’est le cas à l’occasion du Prime Day puisque l’iPad 10 et l’iPad 11 sont tous les deux à prix réduit. On vous donne toutes les explications pour choisir celui qui vous conviendra le mieux.

Sorti en mars 2025, l’iPad 11 avec sa puce A16 vient remplacer l’iPad 10. Pour autant, ce dernier n’a toujours pas perdu en popularité et il continue d’être proposé par la plupart des revendeurs.

Du coup, pendant le Prime Day qui a lieu jusqu’au 11 juillet, Amazon a mis en place une baisse de prix intéressante sur les deux modèles. L’iPad 10 est normalement proposé au prix de vente conseillé de 349 euros. L’offre Prime Day fait chuter son prix à seulement 284 euros. Une excellente affaire pour un iPad encore très apprécié.

L’iPad 11ème génération a forcément un prix de vente conseillé plus important à 409 euros. Mais une baisse de prix de 50 euros vous permet de vous le procurer pour seulement 359 euros, soit seulement 75 euros de plus que l’iPad 10. Si les deux offres sont intéressantes, il va bien falloir faire un choix.

iPad 10 ou iPad 11 ? Faut-il acheter le moins cher ou le plus récent ?

Bien évidemment, le gros atout de l’iPad A16 est son processeur plus performant. Elle s’avère 30% plus puissante que la puce A14 qui équipe l’iPad 10. Pour un usage classique, cette différence ne sera pas vraiment visible. En revanche, si vous voulez faire tourner des jeux 3D récent ou des applications plus gourmandes pour faire de l’édition photo ou du montage vidéo, l’iPad 11ème génération peut apporter une plus grande rapidité d'exécution et une fluidité agréable.

Autre changement : le stockage a été doublé. L’iPad 10 doit se contenter de 64 Go, alors que le modèle plus récent profite de 128 Go. Si vous avez l’habitude de stocker des fichiers, des photos ou des vidéos sur votre iPad, c’est une différence qui est loin d‘être négligeable.

Pour le reste, l’écran s’avère presque identique. On retrouve une dalle LCD de 11 pouces avec une résolution et une luminosité équivalentes. L’autonomie ne change pas non plus puisque vous pourrez utiliser les deux modèles environ 10 heures entre deux recharges.

En somme, si vous avez un usage classique de votre iPad (bureautique, internet, multimédia) et si vous n’avez pas besoin de plus de 64 Go de stockage, vous pouvez économiser 75 euros en choisissant l’iPad 10, actuellement en promotion à seulement 284 euros.

En revanche, si vous avez un profil plus créatif ou si vous avez besoin de minimum 128 Go de stockage, l’iPad 11ème génération est le choix évident. Il sera certes un peu plus cher à l’achat, mais il sera aussi plus durable puisqu’il est sorti beaucoup plus récemment.

