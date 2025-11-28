Black Friday iPad A16 2025 : le prix de la tablette Apple est en forte baisse
Lancé cette année, le nouvel iPad 2025 équipé d'une puce A16 s'affiche à un super prix pendant le Black Friday. Elle offre plus de puissance pour un prix plus agressif que celui de l'iPad 10.
L'iPad 2025 a fait ses débuts en mars 2025, un peu moins de 3 ans après l'iPad 10 qui n'avait rien perdu de popularité. Apple a décidé de le remettre au goût du jour en y intégrant une puce plus récente, et donc plus puissance, alors que le A14 du modèle de 2022 était vieillissant.
L'iPad 2025 intègre ainsi la puce A16 qui est 30% plus performante que celle que l'on retrouve dans l'iPad 10 classique. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'une meilleure fluidité, notamment pour l'exécution de tâches exigeantes en ressources.
Malgré cette mise à niveau bienvenue, Apple a décidé de baisser le prix de l'iPad A16. Tout en doublant le stockage de base, la marque à la pomme le propose à un tarif qui est quasiment 200 € inférieur à celui de son prédécesseur à sa sotie. Et en ce moment, vous pouvez l'acheter encore moins cher pendant le Black Friday.
iPad 2025 (A16) : le Black Friday fait chuter son prix
Au lieu de 409,99 €, l'iPad A16 de 2025 est donc disponible dès 324 € sur Rakuten avec le code BLACK15, ce qui est un prix très intéressant. Si vous préférez le prendre sur Amazon, il y est affiché à 359 € au lieu de 409 €.
Pour un iPad récent, c'est une très bonne affaire. Le modèle de 2025 est plus puissant grâce à sa puce Apple A16 ultra-performante et offre plus de stockage que l'iPad 10 classique. Pour le reste, leurs caractéristiques sont peu ou prou les mêmes.
-
RueDuCommerce324.88€
-
Rakuten330€
-
Amazon348.13€
-
Boulanger359€
-
Cdiscount359.99€
-
Darty359.99€
-
Pixmania FR379€
-
E.Leclerc389€