Les Googlebooks OLED affichent du gris foncé au lieu du noir, un correctif arrive

L’écran OLED des Googlebooks a du mal à afficher un noir vraiment noir. Heureusement, il s’agit d’un bug logiciel et les équipes de Google ont déjà trouvé ce qui le provoque. Il sera bientôt corrigé.

Se procurer un tout nouvel appareil dès son lancement est un pari risqué. On s’expose à devoir essuyer les bugs et autres soucis inhérents aux premiers mois de vie d’une machine, quand bien même son fabricant a tenté de les limiter au maximum. Les Googlebooks ne font pas exception à la règle. Entre les jeux vidéo qui ont du mal à se lancer et les fonctionnements différents de ceux auxquels on s’attendait, il y a de mauvaises surprises.

La dernière en date concerne les modèles dotés d’un écran OLED. Contrairement à une dalle LCD, il peut éteindre ses pixels pour afficher un noir profond. Mais sur des Googlebooks OLED de marque Lenovo ou Acer, entre autres, des utilisateurs se retrouvent plutôt face à du gris très foncé. Croyant à un défaut de fabrication, plusieurs ont choisi de renvoyer le PC portable. Mais il s’avère qu’il s’agit d’un bug logiciel.

Un correctif en route pour les Googlebooks OLED qui broient du gris au lieu du noir

Ce qui a mis à la puce à l’oreille de certains, c’est que lors du démarrage de l’appareil, le noir visible à l’écran est vraiment noir. Ce n’est qu’une fois le système d’exploitation lancé qu’il vire au gris. Sur différents posts Reddit, Mishaal Rhaman est venu confirmer l’hypothèse : « Notre équipe d’ingénieurs a identifié la cause première du problème et s’efforce de mettre en place une solution dans les plus brefs délais ». Sans préciser ce qui provoque le souci, du moins pour le moment.

Lire aussi – Vous pouvez déverrouiller le bootloader des Googlebooks, mais à quoi ça sert ?

Si cet affichage en apparence défectueux est la principale raison pour laquelle vous envisagiez de vous séparer de votre Googlebook, sachez donc que ce n’est qu’une question de temps avant que l’écran OLED de ce dernier affiche des noirs vraiment noirs.