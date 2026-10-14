Windows 10 n’est pas tout à fait mort, ce Patch Tuesday le prouve encore

Microsoft a officiellement enterré Windows 10 il y a tout juste un an. Son Patch Tuesday d’octobre prouve pourtant que le système reçoit toujours des correctifs. Encore faut-il que le PC concerné y ait droit.

Le 14 octobre 2025, Microsoft a cessé de livrer des correctifs gratuits pour son ancien système d’exploitation. Rien n’a vraiment changé sur le terrain. Plusieurs centaines de millions de machines tournent encore avec, par habitude, par manque de moyens ou faute de matériel compatible. Les pirates guettent les PC encore équipés de Windows 10, dont les failles ne sont plus bouchées. Depuis un an, une porte de sortie payante existe pourtant.

Chaque deuxième mardi du mois, Microsoft regroupe ses correctifs de sécurité dans une livraison unique. En juin, un Patch Tuesday du même genre avait déjà corrigé Windows 10 aux côtés de son successeur. L’édition d’octobre vient de tomber. Elle ne descend pas sur toutes les machines, loin de là.

Seuls les PC Windows 10 inscrits au programme payant reçoivent ce nouveau correctif

Publiée le 13 octobre, la neuvième mise à jour cumulative du programme Extended Security Updates porte la référence KB5126657. Selon la note de publication de Microsoft, elle fait passer Windows 10 en version 19045.7807 sur la branche 22H2 et 19044.7807 sur la 21H2. Il reste réservé aux appareils inscrits et aux éditions Enterprise LTSC. Les autres PC ne verront jamais ce correctif arriver dans leur centre de mise à jour.

Le correctif embarque surtout les rustines de sécurité du mois. Il répare au passage l’Historique des fichiers de Windows 10, longtemps incapable de sauvegarder vers un disque externe ou un partage réseau. À tort, le système réclamait de rebrancher un périphérique pourtant bien connecté. Storage Spaces Direct cesse de laisser des disques virtuels hors ligne après une mise à jour. Sur les volumes amovibles, ReFS gagne un audit activé par défaut, et les nouveaux certificats Secure Boot poursuivent leur déploiement.

Tout n’est pas résolu pour autant. Depuis les correctifs de septembre, certains périphériques USB Audio Class 1.0 refusent de fonctionner sur Windows 10, avec une erreur Code 10 et des commandes de volume inertes. Une version hors bande diffusée mi-septembre a réglé une partie des cas, sans venir à bout des autres. Microsoft dit travailler sur un correctif complet. Pour les inscrits à la sécurité étendue, le sursis se prolonge sans régler le fond du problème.