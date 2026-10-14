Après neuf ans d’attente, le Tesla Roadster décollera demain… si le ciel veut bien coopérer

Tesla promet son roadster électrique depuis bientôt neuf ans. La marque doit enfin le montrer en action jeudi, lors d’une démonstration diffusée en direct. Le spectacle annoncé ressemble pourtant assez peu à une présentation automobile.

Chaque constructeur rêve d’une voiture vitrine. Une auto extrême, produite en poignées d’exemplaires, fait parler de toute une gamme pendant des années. Elon Musk pousse l’exercice plus loin que personne. Le patron de Tesla a relancé cet été son idée de Roadster volant, neuf ans après la première apparition de l’engin. Entre la promesse et le bitume, l’écart reste souvent considérable.

Prévu le 1er octobre en extérieur, quelque part au Texas, le rendez-vous a sauté au dernier moment. Trois jours plus tôt, la firme a tout annulé en accusant la météo, le spectacle ne pouvant selon elle se dérouler qu’en plein air. Une première date de présentation du Tesla Roadster avait déjà été annoncée à la rentrée. Jeudi, à 19 h 55 heure du Centre, la diffusion en direct prendra le relais.

Roadster event streaming live this Thursday at 7:55pm CST pic.twitter.com/AbsmpVucui — Tesla (@Tesla) October 14, 2026

La voiture présentée jeudi par Tesla ne sera même pas homologuée pour la route

Selon Tesla, le Roadster se contentera d’un vol stationnaire de quelques secondes. Pour la poussée, la marque compte sur des fusées à gaz froid signées SpaceX. Elon Musk a même évoqué un 0 à 100 km/h en moins d’une seconde grâce à ces propulseurs, performance annoncée pour la démonstration et non pour une future voiture de série. À bord, personne ne tiendra le volant, puisque l’exemplaire utilisé sera télécommandé. Aucune homologation routière ne le couvre. Un brevet déposé pour une voiture-ventilateur, capable de créer un vide sous sa caisse, laisse même envisager un passage roues en l’air. Les teasers laissent entrevoir un restylage anguleux, proche du style du Cybertruck.

Depuis 2017, la production a été repoussée six fois, de 2020 à 2027 ou 2028. Sept dates de dévoilement se sont succédé ces derniers mois. Les promesses d’origine donnaient quatre places, près de 1 000 kilomètres d’autonomie et un 0 à 96 km/h en 1,9 seconde. Côté tarif, le constructeur visait environ 200 000 dollars, soit près de 185 000 euros, et la réservation réclamait déjà un quart de cette somme. Rien de tout cela n’est encore sorti d’usine. Certains réservataires patientent depuis neuf ans. Jeudi, le Tesla Roadster devra convaincre bien au-delà d’un vol de quelques secondes.