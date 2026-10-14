Après neuf ans d’attente, le Tesla Roadster décollera demain… si le ciel veut bien coopérer

Tesla promet son roadster électrique depuis bientôt neuf ans. La marque doit enfin le montrer en action jeudi, lors d’une démonstration diffusée en direct. Le spectacle annoncé ressemble pourtant assez peu à une présentation automobile.

tesla roadster
Crédits : Tesla

Chaque constructeur rêve d’une voiture vitrine. Une auto extrême, produite en poignées d’exemplaires, fait parler de toute une gamme pendant des années. Elon Musk pousse l’exercice plus loin que personne. Le patron de Tesla a relancé cet été son idée de Roadster volant, neuf ans après la première apparition de l’engin. Entre la promesse et le bitume, l’écart reste souvent considérable.

Prévu le 1er octobre en extérieur, quelque part au Texas, le rendez-vous a sauté au dernier moment. Trois jours plus tôt, la firme a tout annulé en accusant la météo, le spectacle ne pouvant selon elle se dérouler qu’en plein air. Une première date de présentation du Tesla Roadster avait déjà été annoncée à la rentrée. Jeudi, à 19 h 55 heure du Centre, la diffusion en direct prendra le relais.

La voiture présentée jeudi par Tesla ne sera même pas homologuée pour la route

Selon Tesla, le Roadster se contentera d’un vol stationnaire de quelques secondes. Pour la poussée, la marque compte sur des fusées à gaz froid signées SpaceX. Elon Musk a même évoqué un 0 à 100 km/h en moins d’une seconde grâce à ces propulseurs, performance annoncée pour la démonstration et non pour une future voiture de série. À bord, personne ne tiendra le volant, puisque l’exemplaire utilisé sera télécommandé. Aucune homologation routière ne le couvre. Un brevet déposé pour une voiture-ventilateur, capable de créer un vide sous sa caisse, laisse même envisager un passage roues en l’air. Les teasers laissent entrevoir un restylage anguleux, proche du style du Cybertruck.

Depuis 2017, la production a été repoussée six fois, de 2020 à 2027 ou 2028. Sept dates de dévoilement se sont succédé ces derniers mois. Les promesses d’origine donnaient quatre places, près de 1 000 kilomètres d’autonomie et un 0 à 96 km/h en 1,9 seconde. Côté tarif, le constructeur visait environ 200 000 dollars, soit près de 185 000 euros, et la réservation réclamait déjà un quart de cette somme. Rien de tout cela n’est encore sorti d’usine. Certains réservataires patientent depuis neuf ans. Jeudi, le Tesla Roadster devra convaincre bien au-delà d’un vol de quelques secondes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Deezer améliore encore son offre lossless, la qualité sonore n’a jamais été aussi bonne

Deezer vient d’annoncer la prise en charge de l’audio lossless en 24 bits / 192 Hz, ce qui représente un grand bond en avant par rapport à son offre HiFi…

La mise à jour One UI 9 arrive très bientôt sur les Galaxy S23 de Samsung

La version stable de One UI 9, basée sur Android 17, est en cours de déploiement sur les Galaxy S23 de Samsung. Ce n’est désormais qu’une question de jours avant…

Selon Mozilla aussi, Microsoft fait tout pour vous forcer à utiliser son navigateur Edge

Microsoft était déjà sous le feu de la Browser Choice Alliance, qui l’accuse depuis des mois de tout mettre en œuvre pour obliger les utilisateurs Windows à naviguer sur Edge….

Googlebook : pourquoi Google impose les versions Web de Gmail ou YouTube

Contrairement à ce que pensaient les utilisateurs, certains services Google ne se lancent pas en tant qu’applications Android sur Googlebook. Un choix qui étonne, agace parfois, mais que Google assume….

Cette étude de Samsung révèle comment vous choisissez votre smartphone (et ça tombe bien, c’est ce qu’il vend)

Samsung a publié les résultats d’une étude destinée à comprendre comment les Européens de plus de 18 ans choisissaient leur smartphone. Ses conclusions soulèvent une question : la firme sud-coréenne est-elle…

Windows 10 n’est pas tout à fait mort, ce Patch Tuesday le prouve encore

Microsoft a officiellement enterré Windows 10 il y a tout juste un an. Son Patch Tuesday d’octobre prouve pourtant que le système reçoit toujours des correctifs. Encore faut-il que le…

Xbox se lance dans le modage IA de jeux vidéo avec Xbox Labs

Face à la montée des décompilations et recompilations de jeux vidéo pour les faire fonctionner sur des supports non prévus ou les fusionner entre eux, Xbox crée Xbox Labs. Une…

Oppo Find X10 VS Find X10 Pro Max : on les a confrontés en photo, voici un premier aperçu

La semaine dernière, Oppo a officialisé ses prochains smartphones haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Avec cette gamme, la marque entend repousser les limites de…

La PS5 est enfin disponible en noir complet, mais vous ne pourrez sans doute pas l’acheter

Sony vient de lancer une nouvelle version de sa PS5 baptisée Midnight Black. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un modèle entièrement noir, reprenant l’apparence de la DualSense qui arborait…

Cette fuite invisible expliquerait enfin où passe l’antimatière de notre galaxie

L’antimatière reste l’une des grandes énigmes de l’astrophysique moderne. Une étude s’appuyant sur vingt ans d’observations en rayons gamma vient d’en repérer la trace loin de la Voie lactée. Notre…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.