Selon Mozilla aussi, Microsoft fait tout pour vous forcer à utiliser son navigateur Edge

Microsoft était déjà sous le feu de la Browser Choice Alliance, qui l’accuse depuis des mois de tout mettre en œuvre pour obliger les utilisateurs Windows à naviguer sur Edge. Aujourd’hui, c’est au tour de Mozilla de rejoindre le combat. L’organisation qui développe Firefox en arrive aux mêmes conclusions : Microsoft frôle avec l’illégalité.

Les accusations de pratiques commerciales abusives envers Microsoft ne datent pas d’hier. Il faut bien l’admettre, la firme de Redmond n’a jamais brillé par la subtilité de ces techniques publicitaires. Mais si certaines tentatives de vous faire utiliser Copilot, la suite Office ou même certaines fonctions de Windows 11 sautent aux yeux, d’autres sont beaucoup plus insidieuses. C’est généralement dans cette dernière catégorie que l’on retrouve les incitations à utiliser Edge.

Depuis des mois, une coalition de navigateurs web, regroupant notamment Chrome, Opera ou encore Vivaldi, s’attaque directement à Microsoft pour dénoncer ses pratiques jugées malhonnêtes, détournant les utilisateurs de la concurrence pour les rediriger vers Edge. Cette dernière peut désormais compter sur un nouvel allié. Sans grande surprise, Mozilla, qui défend un Internet libre et open source via son navigateur Firefox, n’est pas non plus très fan des pratiques de Microsoft.

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Mozilla s’attaque à Microsoft et ses pratiques agressives pour Edge

Dans un récent billet de blog, l’organisation revient ainsi sur son rapport Over The Edge 2.0, publié il y a 100 jours. Rapport qui, vous l’aurez deviné, dresse la liste de toutes les techniques plus ou moins sournoises utilisées par Microsoft pour pousser vers son navigateur web, dans l’espoir d’interpeller le géant de la tech. Sans grand succès, visiblement. 100 jours plus tard, rien n’a changé du côté de Redmond.

Mozilla souligne même que Microsoft fait tout ce qui est son pouvoir pour forcer à utiliser Edge. Même au sein de l’Union européenne, où la législation en la matière est plus sévère qu’en Amérique ou au Royaume-Uni, la firme trouve des méthodes pour inciter les utilisateurs à changer leur navigateur par défaut.

« Il apparaît clairement que Microsoft ne respectera le choix des utilisateurs que lorsqu’il y sera contraint », écrit Mozilla. « Pour Microsoft, le respect des choix des utilisateurs se résume à la conformité légale. Il ne s’agit pas de ce qui est le mieux pour ses utilisateurs, ni de ses propres principes publiés, ni de ce qui est techniquement faisable, ni même de ce qu’il fait déjà pour les utilisateurs en Europe. »