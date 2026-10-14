Selon Mozilla aussi, Microsoft fait tout pour vous forcer à utiliser son navigateur Edge

Microsoft était déjà sous le feu de la Browser Choice Alliance, qui l’accuse depuis des mois de tout mettre en œuvre pour obliger les utilisateurs Windows à naviguer sur Edge. Aujourd’hui, c’est au tour de Mozilla de rejoindre le combat. L’organisation qui développe Firefox en arrive aux mêmes conclusions : Microsoft frôle avec l’illégalité.

microsoft edge gain perf
Crédits : Adobe Stock

Les accusations de pratiques commerciales abusives envers Microsoft ne datent pas d’hier. Il faut bien l’admettre, la firme de Redmond n’a jamais brillé par la subtilité de ces techniques publicitaires. Mais si certaines tentatives de vous faire utiliser Copilot, la suite Office ou même certaines fonctions de Windows 11 sautent aux yeux, d’autres sont beaucoup plus insidieuses. C’est généralement dans cette dernière catégorie que l’on retrouve les incitations à utiliser Edge.

Depuis des mois, une coalition de navigateurs web, regroupant notamment Chrome, Opera ou encore Vivaldi, s’attaque directement à Microsoft pour dénoncer ses pratiques jugées malhonnêtes, détournant les utilisateurs de la concurrence pour les rediriger vers Edge. Cette dernière peut désormais compter sur un nouvel allié. Sans grande surprise, Mozilla, qui défend un Internet libre et open source via son navigateur Firefox, n’est pas non plus très fan des pratiques de Microsoft.

Sur le même sujet — Vous utilisez Microsoft Edge ? D’après Google, vous êtes victime d’un chantage

Mozilla s’attaque à Microsoft et ses pratiques agressives pour Edge

Dans un récent billet de blog, l’organisation revient ainsi sur son rapport Over The Edge 2.0, publié il y a 100 jours. Rapport qui, vous l’aurez deviné, dresse la liste de toutes les techniques plus ou moins sournoises utilisées par Microsoft pour pousser vers son navigateur web, dans l’espoir d’interpeller le géant de la tech. Sans grand succès, visiblement. 100 jours plus tard, rien n’a changé du côté de Redmond.

Mozilla souligne même que Microsoft fait tout ce qui est son pouvoir pour forcer à utiliser Edge. Même au sein de l’Union européenne, où la législation en la matière est plus sévère qu’en Amérique ou au Royaume-Uni, la firme trouve des méthodes pour inciter les utilisateurs à changer leur navigateur par défaut.

« Il apparaît clairement que Microsoft ne respectera le choix des utilisateurs que lorsqu’il y sera contraint », écrit Mozilla. « Pour Microsoft, le respect des choix des utilisateurs se résume à la conformité légale. Il ne s’agit pas de ce qui est le mieux pour ses utilisateurs, ni de ses propres principes publiés, ni de ce qui est techniquement faisable, ni même de ce qu’il fait déjà pour les utilisateurs en Europe. »

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Googlebook : pourquoi Google impose les versions Web de Gmail ou YouTube

Contrairement à ce que pensaient les utilisateurs, certains services Google ne se lancent pas en tant qu’applications Android sur Googlebook. Un choix qui étonne, agace parfois, mais que Google assume….

Cette étude de Samsung révèle comment vous choisissez votre smartphone (et ça tombe bien, c’est ce qu’il vend)

Samsung a publié les résultats d’une étude destinée à comprendre comment les Européens de plus de 18 ans choisissaient leur smartphone. Ses conclusions soulèvent une question : la firme sud-coréenne est-elle…

Windows 10 n’est pas tout à fait mort, ce Patch Tuesday le prouve encore

Microsoft a officiellement enterré Windows 10 il y a tout juste un an. Son Patch Tuesday d’octobre prouve pourtant que le système reçoit toujours des correctifs. Encore faut-il que le…

Xbox se lance dans le modage IA de jeux vidéo avec Xbox Labs

Face à la montée des décompilations et recompilations de jeux vidéo pour les faire fonctionner sur des supports non prévus ou les fusionner entre eux, Xbox crée Xbox Labs. Une…

Oppo Find X10 VS Find X10 Pro Max : on les a confrontés en photo, voici un premier aperçu

La semaine dernière, Oppo a officialisé ses prochains smartphones haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Avec cette gamme, la marque entend repousser les limites de…

La PS5 est enfin disponible en noir complet, mais vous ne pourrez sans doute pas l’acheter

Sony vient de lancer une nouvelle version de sa PS5 baptisée Midnight Black. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un modèle entièrement noir, reprenant l’apparence de la DualSense qui arborait…

Cette fuite invisible expliquerait enfin où passe l’antimatière de notre galaxie

L’antimatière reste l’une des grandes énigmes de l’astrophysique moderne. Une étude s’appuyant sur vingt ans d’observations en rayons gamma vient d’en repérer la trace loin de la Voie lactée. Notre…

Cette entreprise installe la fibre et les compteurs Linky chez nous, elle s’est fait pirater et voler des millions de données clients

34 Go de données, regroupant une dizaine de millions d’informations personnelles, sont mises en vente par un pirate. Les clients d’Orange, Bouygues Telecom et Enedis pourraient être concernés. Vous ne…

LG UltraGear OLED GX7 27 pouces : avec 250€ de réduction, l’écran gaming passe à petit prix, vite !

À quoi bon avoir le meilleur ordinateur Gaming si l’écran qu’on utilise est de mauvaise qualité ? Vous l’aurez compris. S’il y a bien un périphérique sur lequel il ne…

Nvidia améliore son DLSS 5 : deux fois plus performant tout en tirant moins sur la VRAM

Le rendu neuronal guidé par la 3D, la technologie phare du DLSS 5, voit ses performances doubler. Nvidia annonce également une réduction de jusqu’à 20 % de la consommation de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.