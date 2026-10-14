La mise à jour One UI 9 arrive très bientôt sur les Galaxy S23 de Samsung

La version stable de One UI 9, basée sur Android 17, est en cours de déploiement sur les Galaxy S23 de Samsung. Ce n’est désormais qu’une question de jours avant que vous puissiez installer la mise à jour sur le vôtre.

À moins de posséder un Galaxy Z Flip ou Z Fold 8 ou d’être inscrit en tant que bêta testeur, vous attendez toujours l’arrivée de One UI 9 sur votre smartphone Samsung. La mise à jour de la surcouche basée sur Android 17 pointe heureusement le bout de son nez sur certains modèles, par exemple les Galaxy S26 ou le milieu de gamme Galaxy A57. Si vous avez un autre modèle compatible, votre patience est encore mise à rude épreuve.

Sauf avec un Galaxy S23, S23 Plus ou S23 Ultra. La version stable de One UI 9 y a en effet été déployée auprès des bêta testeurs sud-coréens. Le « tipster » Kailash nous apprend que la mise à jour pèse 483,81 Mo et qu’elle porte le numéro de version S918NKSU8GZIF, S918NOKR8GZIF ou S918NKSU8GZIF selon le modèle concerné. Le niveau du correctif de sécurité passe lui au 5 octobre 2026. À moins d’un contre-temps imprévu, Samsung devrait déployer One UI 9 sur les Galaxy S23 du reste du monde dans les prochains jours.

Le déploiement de One UI 9 sur les Galaxy S23 a commencé

D’ici peu de temps donc, vous pourrez vous rendre dans les Paramètres de votre Galaxy S23 et appuyer sur Mise à jour du logiciel puis Téléchargement et installation afin de vérifier si One UI 9 est disponible. Si oui, vous aurez le choix entre l’Installer maintenant, Programmer l’installation ou le faire Plus tard. Pas de panique en cas d’affichage d’un message d’erreur étrange, il existe une solution simple pour que l’installation se termine sans encombre.

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Après quoi, à vous les nouveautés de One UI 9 comme des changements d’interface subtils, mais pratiques, comme la page À propos du téléphone qui devient plus claire. Un nouveau widget Bixby, l’assistant IA de Samsung, est également de la partie. L’intelligence artificielle est d’ailleurs à l’honneur avec des fonctions inédites ajoutées à Galaxy AI. Par exemple la possibilité de résumer automatiquement le contenu d’un appel téléphonique.