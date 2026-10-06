Vous pouvez déverrouiller le bootloader des Googlebooks, mais à quoi ça sert ?

Google donne la méthode pour déverrouiller le bootloader de ses nouveaux PC IA Googlebooks. D’accord, mais quel est l’intérêt de la démarche ? Il y en a plusieurs. On vous explique.

googlebook

Les Chromebooks sont morts, vivent les Googlebooks ! En parallèle de la disparition annoncée de ChromeOS, le système d’exploitation des PC de Google, la firme de Mountain View veut proposer des ordinateurs portables centrés autour d’Android et de son IA Gemini. Avec tout ce que cela implique de possibilité de personnalisation. Nous ne parlons pas de changer de fond d’écran ou de créer un widget sur mesure, mais bien de prendre le contrôle absolu de la machine.

Comme avec nos smartphones, il y a une étape indispensable pour y parvenir : déverrouiller le bootloader. C’est le premier programme qui se lance quand vous allumez l’appareil. Par défaut, il est verrouillé à des fins de protection des données personnelles. Il peut par exemple empêcher l’installation de logiciels non autorisés par le système.

Faire sauter le verrou, c’est s’octroyer le droit de faire à peu près ce que l’on veut. En ce qui concerne les Googlebooks, pas la peine de chercher la méthode sur d’obscurs forums. Google explique lui-même comment déverrouiller le bootloader d’un Googlebook. En rappelant que cela « efface toutes les données de votre appareil et en désactive la sécurité ». De même, « les modifications ne sont pas prises en charge par Google et peuvent entraîner des problèmes matériels, logiciels ou de sécurité, et annuler la garantie ». Alors pourquoi voudrait-on faire ça ?

Pourquoi déverrouiller le bootloader de son Googlebook

Nous l’avons dit, la démarche est similaire à celle que vous pourriez effectuer sur un smartphone Android. Les objectifs se ressemblent donc également. Après avoir déverrouillé le bootloader d’un Googlebook, la manipulation la plus radicale possible est l’installation d’un autre système d’exploitation. Pensez à GrapheneOS ou LinageOS sur mobile par exemple. Les Googlebooks étant récents, il va falloir attendre avant que des développeurs proposent un système alternatif entier.

Lire aussi – Samsung va lancer son propre Googlebook, voici les premières infos sur ce PC

Si vous travaillez vous-même sur la création d’applications, sachez qu’un Googlebook au bootloader déverrouillé vous permettra d’effectuer des tests normalement impossibles. Sans aller jusque-là, une annonce récente fait entrevoir des possibilités intéressantes. John Wu, créateur de Magisk, travaille au portage de son programme sur Googlebook.

Il dit d’ailleurs que ces machines sont « la plateforme idéale pour le modding Android », en comparaison des smartphones où l’installation d’une ROM custom empêche souvent le fonctionnement de certaines applications, notamment bancaires.

Magisk arrive sur les Googlebook, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le nom de Magisk vous parle sûrement si vous vous intéressez aux ROM Android. Il s’agit d’un outil open source vous octroyant les droits administrateur (root) sur un l’appareil où il est installé. Sa particularité, c’est qu’il le fait sans modifier les fichiers de la partition système principale. Les avantages sont multiples : conservation des systèmes de sécurité de Google, possibilité de masquer les droits root aux applications qui ne fonctionnent pas si elles les repèrent… Sans oublier l’installation de nombreux modules Magisk pour personnaliser votre expérience.

Lire aussi – GrapheneOS : on connaît enfin l’identité du premier smartphone non-Pixel compatible avec la ROM custom Android

Ces derniers vont du simple changement d’interface à la désinstallation d’applications systèmes inutiles normalement impossibles à supprimer (les bloatwares), en passant par la modification de certains comportements. Par exemple, définir précisément quelle appli a accès à quel type de données, avec plus de contrôle que via les options de base.

Vous l’aurez compris : l’arrivée de Magisk sur les Googlebooks ouvrent la porte à beaucoup de choses. John Wu explique que cela nécessite quelques ajustements, aussi il lui est difficile d’estimer quand il pourra proposer une version fonctionnelle.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les lunettes Meta Ray-Ban se mettent à jour avec deux nouveautés audio

La dernière mise à jour des lunettes connectées Meta Ray-Ban intègre deux nouveautés dédiées à l’audio. Elles facilitent l’usage de l’appareil en permettant de configurer le son en fonction de…

Tout le monde se précipite sur ces adresses internet depuis une décision de Donald Trump

Un décret signé fin septembre à la Maison-Blanche a modifié le vocabulaire officiel de l’intelligence artificielle aux États-Unis. La Slovénie, elle, n’avait rien demandé et voit ses noms de domaine…

Le casque Nothing Headphone (1) passe de 299 € à 169 € : son look attire l’œil, son prix aussi

Le Nothing Headphone (1) passe sous la barre des 170 € sur Amazon. Ce casque Bluetooth conçu avec KEF est à 169,14 € au lieu de 299 €. De quoi…

Strava : un bug agaçant empêche la synchronisation avec les montres Garmin, Apple ou Samsung

La montre connectée est l’un des premiers accessoires dont on s’équipe lorsqu’on commence à faire du sport et que l’on souhaite suivre ses performances. Son utilisation va souvent de pair…

Alexa d’Amazon répète « la la la » en boucle sans raison et refuse d’admettre qu’elle le fait

Plusieurs utilisateurs d’une enceinte connectée Amazon ont constaté un comportement très étrange de l’IA, qui répète « la la la » pendant plusieurs minutes. Malgré la présence du texte dans…

Instagram cherche d’autres moyens de rendre les stalkers encore plus discrets

Instagram travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité, baptisée “le mode lecture”. Celle-ci s’inscrit dans la continuité des nouveautés apportées aux abonnés à la formule Plus, qui peuvent déjà visionner des…

Après Claude, c’est au tour de ChatGPT de marquer en secret les textes qu’il écrit

OpenAI vient de détailler sa réponse aux nouvelles obligations européennes sur l’intelligence artificielle. La firme va glisser un signal invisible dans les textes produits par ChatGPT et Codex. Son efficacité,…

Manette sans fil Xbox officielle : pour moins de 50 €, vous avez la meilleure manette compatible Windows, Android et iOS !

Il existe de nombreuses manettes de jeu sur le marché. Mais les plus appréciées restent les manettes officielles de consoles conçues par Sony, Microsoft et Nintendo. Si vous cherchez une…

Amazon casse ses prix pendant deux jours : voici les meilleures offres des Jours Flash Prime

Les Jours Flash Prime commencent avec de belles offres à saisir chez Amazon. La plupart de ces promotions sont officiellement destinées aux abonnés Prime, mais vous pouvez aussi en profiter…

Amazon Echo Spot à prix sacrifié : la dernière génération de l’enceinte connectée est à -58 % pour les Jours Flash Prime !

Du 6 au 7 octobre inclus, Amazon brade de nombreux produits high-tech. Vous souhaitez acheter une enceinte connectée qui peut également servir de réveil ? Ce bon plan est fait…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.