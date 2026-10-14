Le PSVR2 sur le point de disparaître ? Il semblerait que Sony jette l’éponge

Hier, la page américaine dédiée au PSVR2 sur le site de Sony, redirigeant vers une erreur 404. Le constructeur n’ayant pas communiqué sur le sujet, il pourrait effectivement s’agir d’une simple erreur. D’un autre côté, le casque n’a pas réussi à séduire sa cible depuis son lancement.

On le sait depuis quelques années maintenant, la réalité virtuelle n’a pas été la révolution annoncée pour le jeu vidéo. Entre coût relativement élevé du matériel et problèmes de nausées chez certains que les constructeurs ont bien du mal à résoudre, la barrière à l’entrée est immense pour beaucoup de joueurs. Pourtant, le marché existe toujours, et certains grands noms de l’industrie continuent d’y tenter une percée.

C’est notamment le cas de Sony, qui a déjà sorti deux versions de son propre casque VR. Le PSVR2, dernier du nom, est disponible depuis 2024. Pourtant, et malgré ses qualités certaines, il n’a pas fallu longtemps pour que la rumeur selon laquelle le casque est un échec commercial commence à circuler. Jusqu’ici, Sony a toujours démenti ces bruits de couloir. Mais il se pourrait que les choses soient différentes aujourd’hui.

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Les jours du PSVR2 sont-ils comptés ?

Depuis hier en effet, la page de vente du PSVR2 n’est plus accessible depuis le site de Sony. Plus précisément, il s’agit de la version américaine de la plateforme qui renvoie désormais une erreur 404 lorsque l’on tente de se rendre sur la page du casque VR. À l’heure où sont écrites ces lignes, la page française, de son côté, est encore accessible.

Sony n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, nous laissant donc formuler nos propres hypothèses. L’échec commercial du PSVR2 n’est un secret pour personne, et il ne serait pas étonnant de voir le constructeur jeter l’éponge, qui plus est juste après le lancement du Steam Frame, qui bénéficie de la position d’autorité de Valve sur le marché PC.

Mais rien ne permet d’oblitérer complètement la possibilité qu’il s’agisse simplement d’une erreur du côté de Sony. Bien que la page ait disparu depuis plusieurs heures déjà, il se peut qu’elle finisse par revenir en ligne, sans plus d’explication. Ou bien, peut-être que Sony souhaite stopper la vente de son casque uniquement sur le marché américain et la poursuivre ailleurs dans le monde. Difficile à dire pour le moment.