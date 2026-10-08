Jouer sur un Googlebook est presque impossible, mais ce n’est pas la faute du PC

Les jeux les plus populaires sur Android refusent de s’installer sur Googlebook, et certains plantent dès qu’on les lances. Pourtant la puissance brute de l’ordinateur portable est largement suffisante. Que se passe-t-il ?

Acer Googlebook 14
L’Acer Googlebook 14

Quand Google a annoncé les ordinateurs Googlebooks, successeurs des Chromebooks tournant cette fois-ci directement sous Android, les joueurs mobiles se sont frottés les mains. Enfin ils allaient pouvoir profiter de leurs titres préférés sur un grand écran en poussant les paramètres graphiques à fond. Avec un processeur Intel Core Ultra ou Snapdragon X Elite de Qualcomm sous le capot, entre autres, les Googlebooks sont largement capables de supporter vos parties les plus endiablées.

Et pourtant, l’expérience est extrêmement frustrante pour le moment. Nos confrères de chez Chrome Unboxed ont voulu tester les jeux Android les plus populaires sur un Googlebook fraîchement sorti de sa boîte et le résultat est catastrophique. Sachant qu’ils n’ont pas cherché la petite bête en lançant des titres obscurs que personne ne connaît. On parle ici de Call of Duty : Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Delta Force ou encore Farlight 84. Des applications dépassant toutes la dizaine de millions de téléchargements.

N’espérez pas jouer sur votre Googlebook pour le moment, il y a de gros problèmes

C’est bien simple : chercher Call of Duty : Mobile, Fortnite ou PUBG Mobile sur le Play Store depuis un Googlebook ne renvoie aucun résultat, ou bien un message « Votre appareil n’est pas compatible avec cette version ». Impossible de les télécharger. Quant à Farlight 84 et Delta Force, l’installation se passe sans problème, mais sitôt lancés, les jeux affichent un avertissement disant que vous utilisez un émulateur non autorisé. Vous ne pouvez donc pas jouer à plusieurs, voire jouer tout court.

Lire aussi – Vous pouvez déverrouiller le bootloader des Googlebooks, mais à quoi ça sert ?

Les titres compétitifs de ce genre possèdent un système pour empêcher ceux qui branchent un clavier et une souris d’avoir un avantage sur ceux qui jouent depuis l’écran de leur mobile. Call of Duty : Mobile met ce type de joueurs ensemble et les autorise à jouer. D’autres les refusent.

Le problème ne vient pas de la fiche technique du Googlebook. Le jeu Bloodstrike, plutôt gourmand, tourne dessus avec les paramètres graphiques au maximum et sans aucun ralentissement. Le souci est que ce qu’il y a autour (le Play Store, les outils anti-triche et le code des jeux) considèrent les PC de Google comme un environnement inhabituel et non autorisé, alors qu’ils tournent nativement sous Android. Des mises à jour sont donc nécessaires de tous les côtés et on ne sait pas combien de temps cela prendra.

Source : Chrome Unboxed


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