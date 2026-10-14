Cette étude de Samsung révèle comment vous choisissez votre smartphone (et ça tombe bien, c’est ce qu’il vend)

Samsung a publié les résultats d’une étude destinée à comprendre comment les Européens de plus de 18 ans choisissaient leur smartphone. Ses conclusions soulèvent une question : la firme sud-coréenne est-elle visionnaire ou utilise-t-elle ce sondage pour légitimer ses dernières générations de smartphones haut de gamme ? Décryptage.

samsung galaxy z fold 8 test

Ces dernières années, plusieurs tendances se sont dessinées sur le marché des smartphones. On a pu observer une « course » au téléphone le plus fin, à l’optimisation du multitâche avec les pliants ou encore à la meilleure confidentialité avec le développement de technologies d’écran dédiées.

Mais ces tendances répondent-elles aux besoins des utilisateurs, ou nourrissent-elles leurs envies ? Une récente étude menée auprès de 5 001 consommateurs majeurs révèle comment les Européens (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) choisissent leur smartphone. Cette étude a été réalisée par Samsung et, vous allez le voir, les résultats sont particulièrement évocateurs.

Vous reconnaissez-vous dans les résultats de l’étude de Samsung ?

D’après cette étude relayée par GSMArena, deux tiers des sondés ont opté pour leur smartphone actuel en fonction d’un centre d’intérêt qu’ils souhaitaient développer (divertissement, jeu vidéo, création de contenu…). De plus, 28 % des personnes interrogées perçoivent leur téléphone comme le reflet de leur style.

Cette étude révèle également les principales frustrations que les utilisateurs peuvent rencontrer au quotidien. La première (avec 36 %) est l’autonomie de la batterie. Ce résultat n’a rien d’étonnant quand on sait qu’elle est devenue le premier critère d’achat d’un smartphone. De plus, de nombreuses doléances tournent autour du multitâche et de la taille de l’écran :

  • 18 % regrettent de devoir jongler entre les applications pour effectuer une tâche,
  • 14 % souhaiteraient des écrans encore plus grands,
  • tandis que 13 % déclarent avoir déjà dû passer à un appareil avec une dalle plus grande pour terminer une tâche amorcée sur leur smartphone.

Enfin, les résultats de cette étude mettent également en exergue la préoccupation des utilisateurs liée à la confidentialité : 27 % affirment ne plus utiliser d’applications sensibles, comme les services bancaires, en public car ils craignent qu’une personne à proximité puisse lorgner sur leur écran.

Cela ne vous rappelle-t-il rien ?

Les tendances du marché répondent-elles aux besoins des consommateurs ou en créent-elles ?

Étonnamment (ou pas), ces résultats coïncident exactement avec les gammes actuelles de Samsung : le Privacy Display du Galaxy S26 Ultra (déjà copié chez la concurrence avec le Xiaomi 18 Pro), le nouveau format de pliant avec le Galaxy Z Fold8 pour le divertissement, l’écran du Galaxy Z Fold8 Ultra taillé pour le multitâche, le style du Galaxy Z Flip8

Loin de nous l’idée de dire que ces résultats sont erronés. En revanche, nous pouvons nous interroger sur l’orientation et la formulation des questions posées aux sondés. Ce n’est pas binaire. Évidemment que Samsung tente d’anticiper les besoins des consommateurs : c’est essentiel pour vendre. Mais avec ses innovations technologiques, le constructeur oriente également les envies.

Et avec un tel sondage, de surcroît publié au quatrième trimestre, il est difficile de ne pas voir aussi une justification permettant au géant de la tech de légitimer ses dernières gammes – et probablement les prix (élevés) qui y sont inhérents.


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