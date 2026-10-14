Deezer améliore encore son offre lossless, la qualité sonore n’a jamais été aussi bonne

Deezer vient d’annoncer la prise en charge de l’audio lossless en 24 bits / 192 Hz, ce qui représente un grand bond en avant par rapport à son offre HiFi actuelle. Cette amélioration lui permet de se situer au même niveau que les meilleurs services de streaming musical actuels dans le domaine de la qualité sonore, comme Qobuz et Tidal.

Comme son rival de toujours Spotify, Deezer a pris son temps pour lancer une véritable offre lossless. Ce n’est qu’en 2022 que la plateforme propose enfin une véritable formule d’abonnement dédié à la prise en charge du format FLAC, soit un format de compression sonore qui, contrairement au MP3, ne supprime pas des données en cours de route. Un grand bond en avant, mais qui reste améliorable.

En effet, le format FLAC disponible sur Deezer était en 16 bits/44,1 kHz. Pour les néophytes, gardez simplement en tête qu’il s’agit de la qualité sonore offerte par un CD, bien meilleure qu’un MP3 donc, mais toujours au niveau de ce qui se fait de mieux sur le marché. Pour cela, il fallait à Deezer passer au FLAC 24 bits/192 kHz. C’est désormais chose faite, comme l’annonce le service dans un récent communiqué de presse.

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L’abonnement HiFi Deezer offre désormais une meilleure qualité sonore

À cette bonne nouvelle vient s’ajouter une seconde : cette qualité sonore est automatiquement appliquée à l’abonnement HiFi actuelle, et ce, sans coût supplémentaire. Autrement dit, si vous êtes déjà abonné à la formule sans perte, vous n’avez rien à faire pour profiter de la meilleure qualité sonore proposée par la plateforme. Attention toutefois, Deezer précise que le déploiement se fera progressivement au sein de sa bibliothèque. Tous les morceaux ne proposeront donc pas cette résolution dès aujourd’hui.

De plus, il faudra vous assurer d’être équipé d’un matériel capable de retranscrire fidèlement un morceau avec une telle résolution sonore. Tous les appareils n’en sont malheureusement pas capables. Oubliez par exemple la possibilité d’en profiter avec des écouteurs sans fil, même parmi les meilleurs du marché. En effet, cette offre concerne surtout les audiophiles équipés d’un système son très performant à la maison.