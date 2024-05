Test Xiaomi Pad 6S Pro : une grande tablette pour les joueurs qui ne veulent pas casser leur tirelire

Sommaire Prix, disponibilité et caractéristiques techniques

Un design un peu tristoune, mais efficace

Un écran LCD très maîtrisé et une excellente partie audio

Une tablette puissance et une bonne autonomie

Une surcouche HyperOS encore perfectible

Un appareil photo correct, mais sans plus

Alors, on achète ?

Commentaires

Avec la Pad 6S Pro, Xiaomi veut proposer une tablette puissante et polyvalente pour un prix convenable. Ses arguments pour convaincre ? Un grand écran 144 Hz, un processeur performant et une charge rapide de 120 Watts. La meilleure ardoise tactile sur son segment de prix ?

La Xiaomi Pad 6S Pro est la déclinaison plus grande et plus puissante de la Xiaomi Pad 6 sortie en 2023. Présentée lors du MWC de Barcelone, elle vise ceux qui veulent une ardoise performante, polyvalente, avec un grand écran, et ce sans forcément casser leur tirelire.

La Pad 6S Pro a de gros arguments à faire valoir. On peut compter sur un écran de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique de 144 Hz, mais aussi et surtout sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sur le papier, c’est un terminal idéal pour le jeu et autre divertissement.

Xiaomi réussit-il sa mission ? Que vaut-elle techniquement ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Prix, disponibilité et caractéristiques techniques

La Xiaomi Pad 6S Pro est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Elle est affichée au prix de 699 euros, avec une promotion à 649 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un tarif intéressant quand on la compare à sa concurrente directe, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+, qui elle est à 799 euros.

Côté caractéristiques techniques, nous sommes face à quelque chose de solide, notamment grâce à un processeur Qualdomm Snapdragon 8 Gen 2. L’écran 12,4 pouces est aussi intriguant, notamment avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cependant, à ce tarif, il faut se contenter d’une dalle LCD et non OLED. Enfin, la batterie de 10 000 mAh ainsi que la charge rapide de 120 Watts promettent énormément. Il est maintenant temps de disséquer tout ça.

Xiaomi Pad 6S Pro Poids 590 g Dimensions 278 x 191 x 6,26 mm Ecran IPS LCD

12,4 pouces

3048 x 2032 pixels

144 Hz



Photo arrière Capteur JN1 50 MP (f/1.8)

Capteur de profondeur de 2 MP Photo (avant) Capteur 32 MP (f/2.2) OS Android 14

Hyper OS SoC Snapdragon 8 Gen 2 stockage 256 Go microSD non RAM 8 Go Batterie 10000 mAh Recharge rapide 120 Watts

A lire aussi – Test Samsung Galaxy Tab S9 FE+ : une tablette élégante et polyvalente, mais en manque de puissance

Un design un peu tristoune, mais efficace

Rien ne ressemble plus à une tablette qu’une autre tablette. Un adage qui sied parfaitement à notre Xiaomi Pad 6S Pro. Elle dispose d’un châssis en aluminium unibody gris anthracite extrêmement classique, voire tristoune. Ce n’est pas un défaut en soit, mais on regrette un manque de choix au niveau des coloris ainsi qu'un certain déficit de personnalité. C’est gris et pas autrement !

La Pad 6S Pro se distingue visuellement des autres tablettes grâce son module photo imposant. On reconnait immédiatement la patte Xiaomi avec un design carré qui rappelle le Xiaomi 14. Cependant, le fait de placer le module sur le côté rend l'ardoise bancale lorsqu’elle est posée sur le dos. Dommage, surtout qu'on a parfois tendance à l'utiliser ainsi.

En main, la tablette est un vrai plaisir à utiliser, notamment grâce à son capot arrière agréable sous les doigts, son poids équilibré de 590 grammes (adéquat pour ce format de 12 pouces) mais aussi ses tranches plates qui garantissent une excellente prise en main. Une astuce de design utilisée par quasiment touts les constructeurs et qui continue de faire ses preuves.

Les boutons de volume et d’allumage sont tous deux relégués autour d’un angle. La touche d'alimentation sert également de capteur d’empreintes et fonctionne correctement, malgré son étroitesse ; nous n’avons eu aucun raté pendant notre semaine de test. Du grand classique. Le stylet (vendu à part) peut lui s’accrocher de manière magnétique sur l’une des tranches et est tenu par une cover si vous en achetez une.

Concernant la partie écran, nous sommes dans la norme du marché avec des bords fins de 6 mm et un ratio écran/façade à 86%, ce qui apporte un certain confort à l’utilisation. Bref, la tablette de Xiaomi propose un design cohérent, qui manque certes un peu de folie mais qui offre une expérience convaincante.

La tablette est vendue « nue » par Xiaomi. La marque propose sur son site un clavier à 199 euros ainsi qu’un stylet à 129 euros. Si vous souhaitez simplement protéger votre ardoise et avoir un pied pour la tenir droite, vous pouvez vous diriger vers la cover vendue à 49 euros.

Xiaomi nous a justement prêté cette cover pour notre test et celle-ci se montre assez pratique dans son utilisation, avec un système de pliure qui permet de la mettre en mode portrait ou paysage (mais non inclinable). On apprécie aussi le système de fermeture magnétique qui prévient toute ouverture accidentelle et qui permet de garder le stylet en place. On aurait aimé que cette cover soit fournie par défaut par le constructeur, tant cet accessoire s’avère indispensable pour le confort et le transport, mais soit.

Un écran LCD très maîtrisé et une excellente partie audio

La Xiaomi Pad 6S Pro est équipée d’une dalle IPS LCD de 12,4 pouces dotée d’une définition dite 3K, soit 3048 x 2032 pixels. La particularité de la tablette, c’est d’avoir un taux de rafraîchissement dynamique de 144 Hz, donnée qu’on trouve habituellement plus sur les smartphones gamers ou les écrans de PC. De fait, la Pad 6S Pro peut faire tourner les rares jeux compatibles avec ce framerate, ce qui n’est pas le cas de ses concurrentes directes. C'est bien, mais pas indispensable sur Android.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus se montrent convaincants, mais perfectibles. Premièrement, le contraste est de 1350 :1, ce qui est très correct pour ce type de dalle, mais pas non plus extraordinaire. De même, la luminosité maximale culmine à 800 cd/m², ce qui est assez élevé pour profiter de son terminal en extérieur. Aucun souci pour regarder la série Fallout sur sa terrasse l’été.

Comme d’habitude, Xiaomi propose trois profils d’écran dans ses paramètres. Couleur Originales PRO, sélectionné par défaut, offre un Delta E moyen à 2,9 (en-dessous de 3 étant bon), donc des coloris fidèles à la réalité. La température est elle à 6900K, soit un peu au-dessus des 6500K de la norme vidéo. L’affichage tire très légèrement vers le bleu, de façon presque imperceptible. Les deux autres profils, Vif et Saturé, offrent des couleurs plus fluos (Delta E moyen au-dessus des 4 et température élevée aux alentours de 7500K). Concrètement, cela signifie que l’affichage est plus flatteur pour la rétine, mais moins fidèle à la réalité. Ce sera à l’utilisateur de choisir ce qui lui convient le mieux. En résumé, Xiaomi rend un calibrage maîtrisé pour sa tablette. Nous aurions certes aimé une température un poil moins élevée dans le mode original, mais c’est vraiment pour chipoter, surtout qu'il est possible de l'ajuster manuellement.

Côté audio, Xiaomi rend une excellente copie. La tablette dispose de six hauts-parleurs situés sur les côtés avec une stéréo appréciable ainsi qu’un son puissant. Si on note logiquement une distorsion élevée à haut volume, nous restons dans le domaine de l’acceptable. Bref, la Pad 6S Pro est idéale pour regarder des films dans son lit ou son canapé.

A lire aussi – Test Xiaomi 14 Ultra : un bel appareil photo, mais un smartphone premium avant tout

Une tablette puissance et une bonne autonomie

Pour sa tablette, Xiaomi a choisi un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit le roi des SoC mobiles en 2023. En 2024, il reste l’un des processeurs les plus puissants du marché. Il est épaulé par 8 Go de RAM et notre modèle de test est doté de 256 Go de stockage. Sur le papier, nous avons quelque chose de puissant.

Après notre habituelle batterie de benchmarks, la tablette dévoile une puissance maîtrisée et attendue pour son processeur. Sur ce point, elle surclasse ses concurrentes sur le même segment de prix, comme la Galaxy Tab S9+ FE avec son Exynos 1380.

Dans les faits, cela signifie que la Pad 6S Pro ne tousse jamais, même lorsque beaucoup d’applications gourmandes sont lancées en même temps. Cette puissance est surtout utile pour les jeux. Des titres très demandeurs comme Honkai, Genshin Impact ou encore Diablo Immortal tournent tranquillement à 60 FPS avec les graphismes au maximum. Sur ce point, il n’y a rien à dire, la Pad 6S Pro est une tablette parfaite pour le gaming.

Qui plus est, sa chauffe se montre extrêmement maîtrisée, avec un châssis en aluminium qui ne dépasse même pas les 40 degrés en surface. Une bonne gestion due au format du terminal. Avec une coque, cette chaleur est tout bonnement imperceptible. Bref, de l’excellent travail de la part de Xiaomi.

Enfin, la tablette est dotée d’une batterie de 10 000 mAh, ce qui est cohérent avec l’écran proposé. En usage quotidien, avec une heure d’utilisation par jour en moyenne (jeu, navigation, un peu de série) elle peut tenir une semaine avant de tomber à plat. Nous sommes ici dans la moyenne du marché, c'est bien. La particularité de la Pad 6S Pro, c’est sa compatibilité avec la charge rapide de 120 Watts. Avec le chargeur fourni, nous pouvons réalimenter le terminal de 1 à 100% en 55 minutes seulement. C’est peu !

Une surcouche HyperOS encore perfectible

Depuis le début de l’année 2024, tous les produits Xiaomi sont livrés avec Android 14 ainsi qu’avec sa nouvelle surcouche HyperOS. La Pad 6S Pro ne fait pas exception à la règle. C’est la première tablette équipée de cette surcouche que nous testons dans nos colonnes.

HyperOS ne dépaysera pas les utilisateurs de la précédente surcouche, à savoir MIUI. Xiaomi reprend ses grandes lignes au niveau du design et de la navigation, et s'inspire de ce que fait Apple. A l’usage, elle s’avère simple et agréable, mais embarque de nombreux défauts bien pénibles. Le premier, c’est la présence de dizaines d’applications préinstallées qui viennent pourrir l’expérience. Des apps tierces (Booking, Facebook, Amazon, TikTok) ou des apps Xiaomi au fonctionnement soit nébuleux, soit qui font doublon avec les apps Google. De quoi perdre l’utilisateur au premier démarrage !

Mais elle dispose également de qualités. Par exemple, elle rend le multitâche extrêmement simple avec la possibilité de scinder l’écran entre deux applications ou d’en laisser une « flottante ». Ce n’est certes pas une nouveauté dans le petit monde des tablettes, mais c’est toujours appréciable et utile quand on travaille.

HyperOS est une surcouche sur laquelle mise énormément Xiaomi dans le futur. Le constructeur veut en faire l’élément central de son écosystème, pas seulement au niveau des smartphones et tablettes, mais aussi dans l’IoT ou encore dans l’automobile (via sa SU7). Une interface prometteuse, donc, mais avec encore beaucoup de petits défauts. Elle mériterait d'être plus épurée.

Un appareil photo correct, mais sans plus

L’appareil photo n’est pas vraiment au centre des usages pour une tablette, mais Xiaomi a tout de même tenu à soigner cet aspect sur sa Pad 6S Pro. Nous avons un module composé d’un capteur JN1 de 50 mégapixels (f/1,8) ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4).

Dans l’ensemble, les résultats offerts par le capteur principal sont corrects, malgré un certain manque de maîtrise au niveau des lumières et des couleurs. En revanche, le zoom numérique montre rapidement ses limites, les photos en X2 sont un peu bruitées, et ne parlons pas des photos X10, totalement inexploitables.

Concernant les photos macros, nous sommes dans le domaine du correct, mais rien d’incroyable. Le capteur frontal de 32 mégapixels gère lui la vidéo en 1080p 30 FPS, ce qui est largement suffisant pour de la visio. C’est ce qu’on demande à ce genre de produits.

A lire aussi – Test Honor Pad 9 : la tablette idéale pour ceux qui ne veulent pas se ruiner

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question ultime : on achète ? La Xiaomi Pad 6S Pro est sans conteste la tablette la plus intéressante sur son segment de prix. Techniquement, elle surpasse ses concurrentes directes. Il faut dire qu'elle a des atouts pour convaincre : un grand écran de qualité, un processeur puissant et une bonne autonomie, le tout pour un prix abordable.

Tout n’est pas parfait, notamment la surcouche HyperOS qui reste assez pénible ou encore le fait d’avoir un produit en kit. Si vendre le clavier à part peut se comprendre, nous serons toujours agacés par l'absence de cover, pourtant indispensable.

Dans l’ensemble, la Xiaomi Pad 6S Pro est donc une réussite. Une machine polyvalente, agréable et surtout idéale pour ceux qui veulent jouer dans de bonnes conditions.