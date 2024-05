Sony plancherait sur nouvelle PSP, une nouvelle réforme va rendre la recharge électrique plus chère, c’est le récap’ !

Une folle rumeur laisse entendre qu’une nouvelle PSP pourrait bientôt voir le jour, la réforme des heures creuses pourrait faire mal aux conducteurs de voitures électriques, Molotov fait grimper ses prix… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Plusieurs mauvaises nouvelles pour votre portefeuille dans l’actu tech de la veille. Que vous conduisiez une voiture électrique, que vous soyez abonné à Molotov TV et que vous attendiez une PlayStation portable de pied ferme, surveillez votre compte en banque dans les prochains mois.

Sony pourrait bientôt lancer une console portable pour ses jeux PS4

Depuis le lancement du PlayStation Portal, on sent une petite déception chez les joueurs qui auraient préféré une véritable console portable. La dernière rumeur en provenance du journaliste Anton Logvinov va leur redonner le sourire. En effet, celui-ci affirme que Sony travaille actuellement sur une petite sœur à la PSP et PS Vita, qui serait capable de faire tourner les jeux PS4. Néanmoins, mieux vaut ne pas avoir trop d’attente, car les distributeurs sont pour le moment assez sceptiques face au projet.

À lire —Une nouvelle PSP capable de faire tourner des jeux PS4 : enfin une vraie console portable PlayStation ?

La réforme des heures creuses, casse-tête pour les conducteurs de voitures électriques

Enedis travaille actuellement sur une réforme des heures creuses en France, afin de mieux s’adapter à l’essor de l’énergie solaire. L’idée étant d’inciter les consommateurs à utiliser leurs appareils en période de forte production d’énergie, soit en journée, cette réforme pourrait bien bouleverser les habitudes de recharge des conducteurs de voitures électriques. Ceux-ci préfèrent en effet généralement recharger leur véhicule durant la nuit, lorsqu’ils optent pour la recharge à domicile.

À lire —Cette réforme du gouvernement risque de vous coûter très cher si vous roulez en voiture électrique

Molotov TV augmente de nouveau ses prix

Si vous êtes abonné à Molotov TV, vous avez peut-être reçu une bien mauvaise nouvelle par mail. Le service a en effet prévu ses utilisateurs d’une nouvelle augmentation de prix, cette fois sur son offre Extra, la plus chère mais aussi la plus populaire. Son prix vient ainsi de grimper à 6,99 €/mois, après d’autres augmentations survenues il y a peu.

À lire — Molotov TV fait grimper le prix de son offre la plus populaire