Google : comment désactiver les résultats de recherche générés par IA

Lors de la dernière édition de sa conférence Google I/O, la firme a dévoilé une petite révolution sur son moteur de recherche. Désormais, les résultats de recherche montreront en priorité du contenu généré par IA, et non des sites web. Une nouveauté qui fait grincer beaucoup de dents, mais qu’il est heureusement possible de désactiver.

Si Google est encore et toujours (et de loin) le moteur de recherche le plus populaire de la planète, l’entreprise ne se repose pas pour autant sur ses lauriers et continue d’améliorer sa formule. Lors de la dernière conférence I/O, la firme a ainsi révélé une petite révolution sur son outil favori. En lieu et place des résultats de recherches traditionnels, Google se servira désormais de Gemini pour générer une réponse par IA. Il faudra scroller pour trouver un quelconque site web.

Pour Google, cette nouveauté est particulièrement bénéfique, l’entreprise cherchant avant tout à garder ses utilisateurs sur sa plateforme. C’est pour cette raison notamment que Google affiche par exemple une biographie résumée d’une personnalité publique, ou un début de réponse à une question directement tirée d’un site web. Forcément, lesdits sites vont largement pâtir d’AI Overwiews, le nom de cette fonctionnalité, qui risque en effet de faire chuter leur trafic.

Sur le même sujet — TikTok est le moteur de recherche préféré des jeunes, devant Google

Vous ne voulez pas d’IA dans Google ? Voici comment vous en débarasser

Mais ils ne sont pas les seuls. Les internautes eux-mêmes ont communiqué leur mécontentement face à cette invasion de l’IA qui invisibilise les contenus générés par des humains. Cerise sur le gâteau, Google ne fournit à l’heure actuelle aucun moyen de désactiver cette fonctionnalité. Ce qui ne veut pas dire que la chose est impossible.

Il fallait s’y attendre, les développeurs ont rapidement réagi. Et quelques jours plus tard seulement, le Chrome Web Store accueille d’ores et déjà une extension pour bloquer AI Overwiews. Malheureusement, celle-ci est pour l’heure uniquement disponible sur Chrome. Espérons qu’elle trouve son chemin sur les autres navigateurs d’ici peu. En attendant, voici donc comment vous pouvez bloquer AI Overviews :