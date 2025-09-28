Les Galaxy héritent d’une fonction Pixel, les costumes d’Avengers Doomsday font sensation, c’est le récap’ de la semaine

Samsung prépare une option exclusive inspirée des Pixel, les fans découvrent les tenues d’Avengers Doomsday, One UI 8 s’étend à de nouveaux Galaxy, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on commence avec Samsung qui s’apprête à importer dans ses Galaxy une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux Pixel de Google. Alors que les costumes du prochain Avengers Doomsday viennent de fuiter, One UI 8 continue son déploiement sur trois nouveaux modèles et l’iPhone 17 Pro se fait remarquer au test photo de DXOMARK. Bonne nouvelle pour les joueurs PC, les cartes graphiques RTX 50 de Nvidia voient enfin leurs prix chuter en France.

Les Galaxy vont bientôt filtrer vos appels comme les Pixel

Avec One UI 8.5, Samsung prépare l’arrivée d’une fonction qui devrait plaire à beaucoup d’utilisateurs : le filtrage automatique des appels. Jusqu’ici réservée aux Pixel de Google, cette option permet à un assistant IA de décrocher à votre place pour demander à l’interlocuteur qui il est et pourquoi il appelle. Vous pouvez ensuite décider de répondre, d’envoyer un SMS ou de laisser tomber. Samsung avait déjà proposé une solution manuelle avec Bixby, mais cette fois le déclenchement sera automatique, par exemple pour bloquer les spams ou quand le mode « Ne pas déranger » est activé.

Les costumes d’Avengers Doomsday dévoilés par une fuite

Avengers : Doomsday n’arrivera pas avant un moment, mais une fuite vient déjà lever le voile sur l’apparence de ses héros. Cette fois, ce ne sont pas des photos volées du tournage mais un sac offert à l’équipe de production, sur lequel figurent les 27 super-héros attendus, avec en bonus l’arrivée de Franklin Richards, fils de Reed Richards et Sue Storm des Quatre Fantastiques. Alors que les choix vestimentaires des héros font souvent débat, les fans semblent cette fois conquis. En effet, ils apprécient l’évolution du look de Thor, l’apparence de Nightcrawler et la continuité avec les précédents films.

Trois nouveaux Galaxy passent à One UI 8

Après les Galaxy S25, c’est au tour de trois autres modèles de basculer sur One UI 8, la nouvelle surcouche de Samsung basée sur Android 16. Les Galaxy S24, Flip 6 et Fold 6 commencent à recevoir la mise à jour en Corée du Sud, et comme souvent, l’Europe ne devrait pas tarder à suivre. Le constructeur respecte pour l’instant son calendrier, ce qui laisse espérer une arrivée rapide aussi pour les Galaxy S23, Z Flip 5 et Z Fold 5.

L’iPhone 17 Pro brille en vidéo mais reste troisième au classement photo

Les experts de DXOMARK, spécialisés dans l’évaluation de la qualité photo des smartphones, ont rendu leur verdict : avec un score de 168, l’iPhone 17 Pro se place juste derrière l’Oppo Find X8 Ultra et le Huawei Pura 80 Ultra. Le smartphone d’Apple conserve sa première place sur la vidéo et impressionne aussi sur les portraits avec des couleurs naturelles et une exposition toujours bien gérée. En revanche, il pêche encore sur les photos de groupe, montre du bruit en basse lumière et perd un peu en détails sur certains niveaux de zoom. Bref, l’iPhone 17 reste un photophone redoutable, mais ne s’empare toujours pas de la première place.

Les RTX 50 enfin à prix corrects en France

Bonne nouvelle pour les joueurs et créateurs, les cartes graphiques Nvidia RTX 50 ne sont plus hors de prix en France. Après des mois où elles étaient introuvables ou vendues bien au-dessus du tarif conseillé, elles commencent enfin à revenir à des montants plus raisonnables. Certains modèles s’affichent désormais sous le prix officiel de Nvidia, comme la RTX 5080 affichée à 1 059 € au lieu de 1 119 €, ou encore la 5070 Ti proposée à 769 € contre 879 € au lancement. D’autres cartes, comme la 5060 Ti, passent même sous la barre des 400 €. Une baisse logique, liée à la demande en recul et aux stocks qui s’accumulent, alors que l’arrivée des versions « Super » approche.

Nos tests de la semaine

Ghost of Yotei : un western samouraï qui en met plein la vue

Ghost of Yotei séduit par sa direction artistique sublime et son ambiance originale qui mélange le style western et l’univers des samouraïs. La mise en scène est réussie, le gameplay reste classique mais efficace, et l’exploration organique rend le monde ouvert vivant et agréable à parcourir. On apprécie aussi la variété des environnements et le fait qu’il se passe toujours quelque chose dans le décor. Attention toutefois, la structure du jeu reste très classique, l’histoire d’Atsu captive mais n’a pas l’ampleur de celle d’un Ghost of Tsushima, le monde ouvert est un peu morcelé, et certains combats peuvent se révéler frustrants.

Redmi Pad 2 : l’option pas chère pour toute la famille

Évidemment, à moins de 200 €, il faut accepter des compromis. La Redmi Pad 2 montre vite ses limites sur les jeux gourmands, son appareil photo est tout juste correct, son écran est très peu lumineux et la puissance générale est assez faiblarde. Cela étant dit, la tablette coche toutes les cases pour un usage familial. En effet, elle permet de regarder des vidéos, surfer sur le web ou lancer de petits jeux, tout ça sur un grand écran pour un prix très accessible, chargeur inclus. On apprécie aussi son autonomie généreuse et la présence d’une prise jack, de plus en plus rare.

Dyson WashG1 : simple, efficace… mais pas donné

Le Dyson WashG1 séduit par son design travaillé, sa maniabilité et sa facilité d’utilisation. L’efficacité du lavage est au rendez-vous et l’entretien bien pensé évite les galères habituelles des laveurs de sol. On apprécie aussi sa position parking bien pratique au quotidien. En revanche, l’appareil reste cher, son autonomie en eau est moyenne et le mode Boost, qui demande de garder le doigt appuyé en continu, pourra en agacer certains.

