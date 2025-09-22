Les smartphones Samsung Galaxy vont recevoir cette fonction exclusive aux Google Pixel

Des lignes de codes repérées dans One UI 8.5 montrent que les mobiles Samsung vont proposer une option jusque là propre aux Pixel de Google. Elle est très pratique, voici de quoi il s'agit.

Tous les smartphones Android ne disposent pas des mêmes fonctionnalités. La base du système d'exploitation a beau être la même, chaque constructeur va y ajouter telle ou telle option et s'assurer que la concurrence n'en dispose pas. Il faut bien se démarquer pour attirer les acheteurs après tout. Google ne fait pas exception à la règle et plusieurs options d'Android sont en réalité l'apanage de ses Pixel. Seulement pour un temps le plus souvent.

Au lieu d'attendre la fin de cette période d'exclusivité, certains choisissent de développer une copie de la fonctionnalité histoire de la proposer plus tôt. C'est le cas ce celle que prépare Samsung dans la mise à jour One UI 8.5, déjà en test sur le Galaxy S25 Ultra. Elle va ravir celles et ceux qui ont en assez des appels indésirables.

One UI 8.5 va intégrer cette fonction propre aux smartphones Pixel de Google

D'après les lignes de code repérées par Android Authority, l'option s'appellera simplement “Filtrage des appels“. La description de la fonctionnalité est visible : “Laissez un assistant IA répondre aux appels et demander à l'appelant qui il est et pourquoi il appelle. Vous pouvez continuer à répondre ou à envoyer un SMS pendant que l'assistant IA répond à l'appel. Vous pouvez suivre la conversation sans accepter l'appel“.

Samsung propose déjà quelque chose de similaire avec Bixby, mais ici le déclenchement sera automatique au lieu de manuel. D'autres lignes montrent les différents paramètres du filtrage d'appels. Il pourra s'activer uniquement pour les numéros identifiés comme du spam par exemple, ou quand le mode Ne pas déranger est activé.

On note également qu'il sera possible de choisir la langue associée à l'option. Cela laisse penser que contrairement à celle de Google, cette dernière pourrait être déployée en dehors des États-Unis. Plus qu'à attendre l'arrivée de One UI 8.5 pour en avoir le cœur net, sachant que la mise à jour ne proposera pas forcément le filtrage d'appels dès le départ.

Source : Android Authority