Migrer vers Windows 11 n’a jamais été aussi facile, un faisceau lumineux peut vous espionner, c’est le récap’ de la semaine

Microsoft aide enfin les récalcitrants à migrer vers Windows 11, un faisceau lumineux suffit pour écouter une conversation à distance en Chine, Samsung prépare le déploiement de One UI 8 sur plus de modèles, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Microsoft veut simplifier le passage de Windows 10 à Windows 11, Samsung élargit la bêta de One UI 8 à plus de smartphones Galaxy avant l’arrivée de la version stable en septembre. En Chine, un nouveau système permet d’écouter une conversation à travers une vitre sans micro, ni câble, ni bruit. Google rafraîchit son appli Contacts avec un nouveau design, et les iPhone perdent désormais leur valeur plus vite que les Galaxy.

Windows 10 : Microsoft explique enfin pourquoi votre PC refuse Windows 11

Microsoft va faciliter la vie de ceux qui veulent passer à Windows 11 avant la fin du support de Windows 10, prévue le 14 octobre 2025. Une nouvelle notification baptisée Points nécessitant votre attention détaille désormais la cause exacte du blocage : pilote, matériel, application ou fonctionnalité incompatible. Dans certains cas, un simple clic suffit pour corriger le problème, dans d’autres, il faudra mettre à jour ou désinstaller un logiciel, ajuster des paramètres de confidentialité, voire changer de machine si votre PC ne répond pas aux exigences minimales.

Lire : Votre PC Windows 10 refuse de passer à Windows 11 ? Voici comment résoudre le problème

La nouvelle méthode d’espionnage qui transforme la lumière en micro

En Chine, des chercheurs du Beijing Institute of Technology ont mis au point un système capable de capter une conversation… sans micro, sans fil et à distance. Le dispositif envoie un faisceau lumineux sur un objet tels une vitre, une feuille de papier ou une plante, et analyse les minuscules vibrations causées par les sons. Un algorithme reconstitue ensuite les paroles ou la musique entendues, même dans une pièce close. Peu coûteux, précis et utilisable avec une lumière naturelle, ce procédé pourrait servir à la surveillance, ou s’inviter discrètement dans des appareils du quotidien.

Lire : Il est maintenant possible d’espionner une conversation à distance sans micro ni son, voici comment

One UI 8 : la bêta s’ouvre à plus de Galaxy

Samsung accélère avec One UI 8. Après les derniers pliables et la série Galaxy S25, place aux Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6 de pouvoir tester la bêta à partir du 11 août en Inde, Corée, Royaume-Uni et États-Unis. Les Galaxy S23, Fold 5, Flip 5, A36, A35 et les Tab S10 suivront en septembre. L’inscription se fait via Samsung Members, avec un déploiement stable attendu dès septembre sur plus d’appareils.

Lire : La mise à jour One UI 8 débarque sur de nouveaux smartphones Samsung

Google Contacts change de visage

Après Google Photos, Keep et Téléphone, l’appli Google Contacts adopte aussi le look Material 3 Expressive. Interface plus claire, présentation en cartes et infos mieux hiérarchisées, la navigation est désormais plus facile, surtout sur les grands écrans. Même les pages de recherche et de détail des contacts profitent de cette refonte. Le déploiement est déjà en cours, mais certaines sections, comme les paramètres ou la création d’un nouveau contact, conservent encore l’ancien style en attendant une prochaine mise à jour.

Lire : C’est au tour de Google Contacts de changer de look, voici à quoi va ressembler l’appli

Les iPhone perdent leur avantage à la revente

Selon une étude de SellCell, les iPhone se déprécient de plus en plus vite. L’iPhone 16 perdrait 35,4 % de sa valeur en cinq mois, contre 30,1 % pour l’iPhone 15 et 24,7 % pour l’iPhone 13. Les Galaxy S de Samsung restent plus touchés (45 à 50 %), mais leur perte de valeur ralentit, au point que les deux courbes pourraient se croiser dès 2026 avec l’iPhone 17 et le Galaxy S26. D’ici là, les pliables de Samsung et les Pixel restent les champions de la décote, avec plus de 55 à 60 % de perte en cinq mois.

Lire : Les iPhone perdent leur valeur de plus en plus rapidement, bientôt plus rentable d’acheter un Samsung ?

Notre test de la semaine

Zotac GeForce RTX 5050 : une entrée de gamme qui a du mal à convaincre

La RTX 5050 offre de bonnes performances en vidéo, reste très silencieuse et profite du DLSS 4. Proposée à 259,95 €, elle est moins chère que sa grande sœur, mais son châssis plastique, sa mémoire GDDR6 et ses performances en retrait la font surtout ressembler à une version allégée qui aura du mal à séduire les joueurs exigeants, ce qui la rend difficile à recommander.

Lire : Test Zotac GeForce RTX 5050 : moins puissante qu’une 4060… Mais aussi moins chère !