Pour les vacances ou la maison, la tablette séduit beaucoup de familles. Pourtant, il n’est pas facile de trouver le juste équilibre entre prix et performances. La nouvelle Redmi Pad 2 attire par son petit prix (200 euros). Sur le papier, elle fait aussi bien sinon mieux que des modèles plus onéreux. Est-elle pour autant une ardoise pour tous et tous les usages, notamment gaming ?

Il y a quelques années, nous n'avions pas le choix. Tablette rimait avec iPad. La tablette n’était pas accessible au plus grand nombre. Avec les différentes versions Android de plusieurs marques, la démocratisation a véritablement commencé, mais les constructeurs avaient toujours comme maitre étalon l’iPad. L’entrée de gamme existe bien, mais elle montre rapidement ses limites.

Après une première version en 2023, Redmi propose une nouvelle itération de sa tablette d’entrée de gamme avec la Pad 2. Appartenant au groupe Xiaomi, Redmi est déjà une marque réputée autant par la qualité de ses composants que par ses tarifs agressifs. Cette Redmi Pad 2 est presque commercialisée moitié moins que la Xiaomi Pad 7. Mais est-ce que les enfants ou même les adultes ont besoin de dépenser plus dans une tablette pour des taches ordinaires comme regarder une série Netflix ou consulter un site web ?

Fiche technique

Redmi Pad 2 Poids 510 g Dimensions 254,6 x 166 x 7,4 mm Ecran LCD

11 pouces

2560 x 1600 pixels

90 Hz

Photo arrière Capteur 8 MP Photo (avant) Capteur 5 MP OS Android 15 + HyperOS 2 SoC MediaTek Helio G100-Ultra stockage 128 / 256 Go microSD Oui (jusqu’à 2 To) RAM 4 / 8 Go Batterie 9000 mAh Recharge rapide 18 Watts

Prix et disponibilité

Comme nous vous l’annoncions, la Redmi Pad 2 est en vente depuis le 5 juin 2025. Il est disponible en deux coloris (gris et bleu) et en deux configurations :

201 euros pour la version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage

301 euros pour la version 8 Go de RAM et 2456 de stockage

Le constructeur fait un pas important par rapport à la génération précédente. D’une part le Redmi Pad 2 est vendu moins cher dans la version la plus accessible. D’autre part, cette tablette est mieux dotée, en mémoire vive et en stockage.

Il est vrai qu’en trois ans, la concurrence s’est densifiée. Déjà au sein même du groupe Xiaomi, entre la Redmi Pad SE, la Redmi Pad Pro, la Poco Pad… il y a déjà le choix dans les tablettes d’entrée de gamme. Et si on ajoute les Honor Pad 9 (certes seulement 9’’), les Lenovo K11 Plus, les Samsung Tab S6 Lite, Samsung Tab A9+, pas facile de faire son choix.

Design

Nous n’allons pas nous étendre longuement sur le design de cette tablette. Quand on lâche seulement 200 euros dans un appareil contre le double ou le triple pour une ardoise plus premium, on se focalise davantage sur le prix que sur le look. Attention, la Redmi Pad 2 n’est pas une tablette moche ou de mauvaise qualité. C’est juste une tablette basique dans son esthétique. Reprenant la tendance Xiaomi 2025, on retrouve des flancs plats et des coins arrondis. Son châssis, et donc son dos, est en alliage d’aluminium. Au-delà de l’élégance, une telle matière confère bien entendu la solidité du métal, mais également une meilleure dissipation thermique.

En fait, à peu de choses près, la Redmi Pad 2 ressemble énormément à son aïeule. Quelques différences toutefois. Le bloc photo n’est plus un simple rectangle, mais un rectangle avec des coins en quarts de ronds. Autre particularité : le retour de la prise jack audio, à droite du port USB type C. C’était une aberration de l’enlever sur la première génération de Redmi Pad. Les bords de l’écran sont épais de 7 millimètres environ. C’est peut-être moins chic que pour une tablette premium, mais pour des enfants et un usage familial, c’est plus que suffisant.

Écran

Pour sa nouvelle génération de tablette d’entrée de gamme, le groupe Xiaomi a opté pour une dalle un peu plus grande, 11 pouces au lieu de 10,61 pouces. Le gain n’est pas ébouriffant. Cette taille est actuellement le meilleur compromis entre surface d’affichage et mobilité. Le véritable gain ne se trouve pas dans la diagonale d’image, mais bien dans sa définition. On passe d’une matrice de pixels de 2000 x 1200 pixels à une matrice de 2560 x 1600 pixels, soit 70% de pixels en plus. En d’autres termes, la taille de l’écran change peu, mais l’affichage est beaucoup plus précis. La résolution (densité de pixels) passe ainsi de 220 à 274 points par pouce ; un confort visible pour regarder des vidéos en 4K ou des jeux avec beaucoup de graphismes détaillés.

Sur une tablette à 200 euros, ne vous attendez pas à profiter de la myriade de couleurs de la technologie OLED, avec des contrastes extraordinaires. On privilégie le prix consommateur, donc une dalle meilleur marché. Celle-ci assure tout de même une profondeur de couleur sur 10 bits (plus d’un milliard de teintes) et un contraste de 1500:1. C’est correct pour une tablette de ce tarif, mais pour les amateurs de films et séries avec des ambiances dark, il faudra plisser les yeux plus que d’ordinaire.

D’ailleurs, le rétroéclairage n’est pas mirobolant. La luminosité sur cette tablette atteint 500 nits (données constructeur) en environnement intérieur et même 600 nits en extérieur (mode extérieur activé). L’utilisateur bénéficie ainsi d’un gain de 100 nits en passant à cette nouvelle génération. C’est mieux que rien. En pratique, une telle luminosité convient pour regarder des vidéos, fureter sur internet, regarder des photos… à la maison ou dans les transports. Dans le jardin ou sur un balcon, c’est loin d’être idéal.

Toujours pour des raisons budgétaires, la Redmi Pad 2 n’est pas dotée d’écran LTPO avec une actualisation des images à 120 Hz. Il faudra se contenter d’un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. À dire vrai, pour un usage basique (vidéo et web principalement), ça fait le job. Et qu’en est-il dans les paramètres d’affichage ? Avec une dalle LCD IPS, l’éventail de réglages de réglages est plus limité que sur OLED. On trouve toutefois 3 profils colorimétriques : intense (par défaut), saturé et standard.

Interface et connectivité

La Redmi Pad 2 repose sur Android 15 et s’appuie sur la nouvelle surcouche maison de Xiaomi : HyperOS 2.0, déjà en place sur une grande partie de la gamme 2025. L’environnement logiciel reste familier pour les habitués de la marque, avec une interface toujours aussi fournie en réglages et applications par défaut. Ceux qui connaissaient MIUI ne seront donc pas désorientés, même si quelques ajustements esthétiques et ergonomiques ont été apportés. Par rapport au Poco F7, on retrouve ainsi l’interconnectivité des produits Xiaomi, mais HyperAI (IA made By Xiaomi) disparaît. Le groupe chinois préfère probablement garder ces applications en intelligence artificielle générative sur des tablettes plus haut de gamme. ChatGPT et Gemini sont toujours disponibles sur la Redmi Pad 2.

Côté sécurité, HyperOS 2 conserve une logique très proche de ses prédécesseurs. L’absence de capteur d’empreintes digitales sur cette génération oblige l’utilisateur à choisir entre le traditionnel code de verrouillage ou la reconnaissance faciale via la caméra frontale.

Pour la connectivité, la Redmi Pad 2 ne propose pas de compatibilité avec les réseaux cellulaires, un choix cohérent pour une tablette d’entrée de gamme. La connexion se fait uniquement via Wi-Fi 5, une norme un peu datée, et le Bluetooth 5.3, qui reste suffisant pour les usages classiques (écouteurs sans fil, stylet et accessoires…).

Avec son stylet (commercialisé 55 euros environ), on peut prendre des notes et dessiner. Avec 4096 niveaux de pression, elle semble faire jeu égal avec des tablettes graphiques spécialisées ou des ardoises numériques (type iPad Pro ou Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. En pratique, c’est deux mondes différents. La Redmi Pad 2 permettra cependant à des enfants de s’amuser sans gâcher des centaines de feuilles papier. L’application de coloriage pour enfants Bekids est d’ailleurs préinstallée. L’étudiant pourra également prendre des notes manuscrites.

Audio

La Redmi Pad 2 bénéficie de 2 haut-parleurs sur ses largeurs, une dotation classique sur une ardoise numérique. Comme sur la génération précédente, Xiaomi reconduit le partenariat avec Dolby pour exploiter la technologie Atmos. Rappelons que celle-ci restitue une expérience sonore en 3 dimensions, c’est-à-dire surround, grâce à un traitement numérique spécifique. Ce système fonctionne sur les vidéos, mais également les jeux vidéo, pour une meilleure immersion.

Comme on pouvait s’en douter, le rendu acoustique n’est pas au même niveau que sur des tablettes premium commercialisées trois plus chères. Les graves sont quasiment absents. Pour écouter de l’électro ou jazz, ce n’est vraiment pas l’appareil idéal. En revanche, la restitution des médiums (dont voix) et des aigus (pop, rock…) est correcte, même à plein volume. Le son reste un peu étouffé pour une tablette. Toutefois, c’est amplement suffisant pour regarder des films et séries.

Nous le spoilions déjà dans la rubrique Design : la prise jack réapparaît. On peut brancher son casque filaire pour une écoute solo sans solliciter la batterie pour une diffusion Bluetooth. La connexion sans-fil profite désormais de la version 5.3 du protocole à la dent bleue. En Bluetooth, il est possible d’écouter vos musiques avec les codecs haute définition LDAC et LHDC v5. Quant aux paramètres, ils sont classiques à HyperOS, c’est-à-dire un égaliseur graphique avec 8 profils sonores et un profil personnalisable.

Performances

Si Redmi fait confiance à Qualcomm pour ses tablettes milieu de gamme, Mediatek reste meilleur marché pour intégrer des tablettes d’entrées de gamme. Après le Helio G99 sur la première Redmi Pad, c’est tout logiquement que Xiaomi installe son successeur, le Helio G100 dans la version Ultra sur cette Redmi Pad 2. Ce SoC est encore un processeur 8 coeurs Helio G100 comprenant 2 cœurs de performance ARM Cortex-A76 battant à 2,2 GHz et 6 cœurs d'efficacité Cortex-A55 fonctionnant à 2,0 GHz. La différence avec la génération précédente ? Aucune. Même finesse de gravure (6 nanomètres), même composition de cœurs, même fréquence d’horloge des Cortex…

Les benchmarks sont donc à l’image de ce SoC, faiblard. Sur le généraliste Antutu, on est très loin d’une tablette milieu de gamme comme la Samsung Galaxy Tab S10+, normal. Mais on est aussi, 40% en dessous de la « vieille » tablette Redmi Pad Pro, pourtant encore commercialisée… et moins chère. Même sur le modeste benchmark Work 3, simulant un ensemble de taches bureautiques ordinaires, la Redmi Pad 2 est très largement dépassée (-23 %) par la cousine Redmi Pad Pro…

Le GPU Mali G57 MP2 est très légèrement différent de la version MC2. Vous pouvez également remarquer que sur les tests de jeux (Wild Life, Steel Nomad…), les résultats sont médiocres. Genshin Impact reconnaît le SoC et bascule les graphismes en qualité « très faible ». En d’autres termes, pour les « petits jeux » type Clash of Clans tournent, car ils n’exigent pas beaucoup de ressources machine. En revanche, n’escomptez pas du 60 ou 120 FPS sur des jeux rapides bourrés de graphismes et textures.

Derrière toutes ces critiques, la Redmi Pad 2 reste une tablette suffisante pour naviguer sur le web, faire ses réservations et emplettes, préparer un itinéraire, regarder une vidéo. Encore une fois, pour 200 euros, elle ne fait pas le café, mais offre assez de confort pour un usage familial et non professionnel.

Batterie et charge

À l’époque de la commercialisation de la Redmi Pad première du nom, le constructeur proposait mieux que la concurrence avec une batterie 9000 mAh. En 2025, même topo. Rien n’a changé en deux ans. Lenovo et Samsung proposent toujours des tablettes 11 pouces avec une capacité de 7000 mAh alors que Redmi Pad de 2e génération assure encore 9000 mAh. En lançant des taches bureautiques, PCMark assure que la batterie tient pratiquement 15h avec le rétroéclairage à 50%. C’est très bien, même si on aura tendance de mettre la luminosité au max en extérieur. La tablette assure au moins plusieurs visionnages de films sans sourciller.

En matière de charge, rien d’ébouriffant. On doit se contenter d’une charge rapide à 18 W. Ce n’est pas pire que ses concurrents cela dit. Et la bonne nouvelle est que Xiaomi fournit un chargeur 15W dans la boîte. Mais vous le voyez venir, avec une batterie de grosse capacité et un petit chargeur, il faut être patient. En 30 mn on atteint 15% de batterie, mais plus de 3h sont nécessaires pour remplir totalement la jauge.

0 mn : 0 %

30 mn : 15 %

60 mn : 30 %

1 h 30 mn : 48 %

2 h : 64 %

2 h 30 : 85 %

3 h : 97 %

3h10 : 100%

Photo et vidéo

Sur une tablette, le volet photo et vidéo n’est pas primordial, car on change généralement plus fréquemment de téléphone que d’ardoise numérique. Et les capteurs de smartphones sont donc généralement plus récents et performants. Sur une tablette d’entrée de gamme, non orientée pour un usage professionnel, on est encore moins regardant sur la qualité des images. Aussi, la dotation légère de cette Redmi Pad 2 ne nous surprend pas et n’est pas frustrante.

Avec un unique capteur dorsal grand angle de 8 millions de pixels et une ouverture de f/2, votre vieux smartphone d’il y a 10 ans fera sûrement mieux. Cela reste du dépannage. Idem avec la caméra faciale 5 mégapixels, ouverture f/2, pour les vidéoconférences. Donc, avoir un zoom 5x numérique, sans stabilisation mécanique ou numérique, n’est pas rédhibitoire.

De jour, les photos sont acceptables en 1x. Dès 2x, le lissage numérique fait son œuvre. On perd énormément en détail, en netteté et en contraste. En 3x et au-delà, on grimpe dans l’impressionnisme numérique : aplats de couleurs sans contours. En photo macro, même topo. Le rouge, si difficilement saisissable par les capteurs numériques, bave.