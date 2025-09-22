Avengers Doomsday : on sait à quoi ressembleront les costumes de super-héros et les fans sont très contents

Une grosse fuite a révélé les costumes de l'intégralité du casting d'Avengers : Doomsday. Sujet généralement très sensible chez les fans, ces derniers semblent cette fois agréablement surpris par la révélation. En effet, ils sont nombreux souligner la continuité scénaristique avec les précédents opus et le respect du matériau originel.

Nous sommes encore bien loin de la sortie d'Avengers: Doomsday et pourtant, les fuites n'en finissent pas de tomber. Bien sûr, avant que le casting ne soit révélé par Marvel, les spéculations sont allées bon train pour tenter de déterminer qui rejoindra l'équipe de super-héros. Il faut dire que le trombinoscope est imposant : au total, 27 super-héros apparaîtront à l'écran – dont certains que l'on n'a pas vu depuis bien longtemps.

Le casting donc, c'est fait, mais à quoi celui-ci ressemblera-t-il ? En effet, ce serait un euphémisme de dire que les fans accordent presque autant d'importance aux costumes qu'au héros qui les portent. Ça tombe, nous avons désormais un aperçu précis des costumes des membres des Avengers dans le prochain opus du MCU. Et ce, grâce à une fuite que l'on n'avait pas vu venir : une photo d'un sac à main.

Les costumes d'Avengers Doomsday vont vous ravir

C'est une maladresse d'une personne ayant travaillé sur le tournage qui nous livre cet aperçu. L'ensemble de l'équipe a en effet reçu un sac à main en guise de cadeau par la production du film, sur lequel se trouve l'ensemble des 27 super-héros et un petit nouveau : Franklin Richards, le fils de Reed Richards et Sue Storm des Quatre Fantastiques – film qui lui aura d'ailleurs lui aussi son importance sur le scénario de Doomsday.

Or, chose assez rare pour le noter, la nouvelle semble mettre tout le monde d'accord. Beaucoup ont fait de leur enthousiasme à propos du look de Nightcrawler, ou encore de l'évolution du costume de Thor. Les Thunderbolts, quant à eux, reprennent leur costume porté lors de la scène post-crédits. Plusieurs autres personnages arboront des costumes déjà aperçus dans de précédentes productions Marvel.