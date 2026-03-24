Les futurs smartphones auront plus de stockage par défaut, voici pourquoi

Alors que la crise de la RAM bat toujours son plein, des analystes estiment que malgré tout, les prochains smartphones possèderont en moyenne plus de stockage que les actuels.

Test Samsung Galaxy S26+ interface
Crédits : Phonandroid

Il ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs mois, la crise de la mémoire RAM entraîne de nombreuses conséquences dans le monde de la Tech. Une hausse des prix significative pour les barrettes de RAM bien sûr, mais aussi pour de nombreux autres composants. Processeur, stockage… Quasiment tous sont concernés. Les fabricants prennent acte en annonçant qu'il va falloir payer plus cher pour la même chose afin de compenser l'augmentation des coûts.

Pour autant, certains analystes estiment que l'on devrait constater une amélioration globale sur les smartphones. Selon les projections de Trendforce, le smartphone “moyen” de 2026 possèdera environ 5 % d'espace de stockage en plus que les modèles comparables actuels. Étonnant quand tout semble pointer au contraire vers une stagnation, voire une régression globale. Il y a une raison à cela. Paradoxalement, c'est la même que celle expliquant la crise actuelle.

Pourquoi les prochains smartphones devraient avoir plus de stockage par défaut

Vous l'aurez compris, la réponse tient en deux mots : intelligence artificielle. Aujourd'hui, impossible de sortir un smartphone sans fonctionnalités IA. Or, celles-ci prennent de plus en plus de place. Trendforce parle de 40 à 60 Go d'espace nécessaire pour qu'elles puissent tourner sur le mobile. La plupart des marques ont déjà pris le pli. L'iPhone 17 d'Apple n'existe pas en version 128 Go comme son prédécesseur par exemple, seulement 256 Go et 512 Go.

Lire aussi – Ce changement inattendu pourrait enfin faire baisser les prix de la RAM DDR5

Même chose chez Samsung avec le Galaxy S26 standard affichant au minimum 265 Go de stockage. Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir cela chez d'autres marques. Selon Trendforce, “à mesure que l'écosystème des applications d'IA continuera de mûrir, la capacité de stockage de 128 Go pourrait progressivement disparaître des smartphones Android grand public d'ici fin 2026, la configuration de 256 Go s'imposant alors comme la nouvelle norme“. Un changement qui s'accompagnera inévitablement d'une hausse de prix généralisée. On n'a rien sans rien.


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