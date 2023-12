Des nouvelles des tarifs des Galaxy S24, Google Messages fait peau neuve, c’est le récap’ de la semaine

Une fuite lève le voile sur les prix des futurs flagships de Samsung, une nouvelle interface riche en nouvelles fonctionnalités pour Google Messages, de nouvelles conditions pour accéder au Xbox Game Pass, c’est le récap’ de la semaine.

Quelques semaines avant le lancement officiel des Galaxy S24, on fait le point sur ce que l’on sait des prix des futurs smartphones. Alors que l’application de messagerie de Google continue de se développer et de gagner en nouvelles fonctionnalités, Microsoft pourrait proposer son Xbox Game Pass gratuitement sous certaines conditions. Le gouvernement américain s’inquiète de l’avancée technologique de Huawei sur le marché des puces mobiles et on connait le département français où la consommation électrique sera réduite cet hiver.

Xbox Game Pass : vers une gratuité totale ?

C’est une possibilité, mais sous certaines conditions. En effet, Microsoft semble réfléchir à une nouvelle façon de proposer son catalogue de jeux. L’idée serait donc de proposer aux joueurs de profiter du Game Pass gratuitement, à condition de visionner des publicités impossibles à éviter. À ce jour, il faut débourser environ 10 euros pour avoir accès au catalogue de jeux vidéo.

Lire : Le Xbox Game Pass gratuit ? D’accord, mais à une condition

Une nouvelle interface améliorée pour Google Messages

Les utilisateurs de Google Messages seront ravis de découvrir la nouvelle interface et les fonctionnalités riches et pratiques qui l’accompagnent. Une mise à jour bienvenue pour l’application de messagerie de Google. La page de contacts a été totalement repensée, elle est désormais plus interactive et enrichie de fonctions plus personnalisées.

Lire : Google Messages : avec sa nouvelle interface, la page de contacts fait le plein de fonctionnalités

De nouvelles infos sur les prix de Galaxy S24

Les futurs smartphones haut de gamme de Samsung devraient être lancés dans quelques semaines et l’on en sait un peu plus sur les prix des très attendus Galaxy S24. Si l’on en croit le média coréen HankYung, les tarifs prévus pour la prochaine génération devraient être similaires à ceux de leurs prédécesseurs, à savoir 959 euros pour le S24, 1219 euros pour le S24+ et 1419 euros pour le modèle Ultra.

Lire : Galaxy S24 : les prix des smartphones se précisent à quelques semaines du lancement officiel

Votre département est-il concerné par les restrictions de consommation électrique ?

Le gouvernement s’apprête à effectuer des tests afin de réduire la consommation électrique au cours de l’hiver, et on connait désormais la région dans laquelle ces tests seront effectués. C’est au sein du département du Puy-de-Dôme que 200 000 foyers verront leur consommation électrique limitée, pendant deux heures. Les utilisateurs pourront refuser de participer, ou accepter et ainsi toucher une prime de dix euros.

Lire : Linky : on sait dans quel département la consommation électrique sera limitée cet hiver

Les puces Huawei font trembler les États-Unis

Le Mate 60 Pro semble avoir fait peur au gouvernement américain. En effet, Huawei est parvenu à créer une puce mobile 5G malgré les mesures américaines. Alors que la Chine considère que les États-Unis tentent une fois de plus de limiter le développement technologique du pays, les Républicains réclament une enquête formelle auprès de la Secrétaire du Commerce, Gina Raimondo.

Lire : Les États-Unis ont peur des nouvelles puces Huawei, mais pourquoi ?

Notre test de la semaine

Nerva Exe : joli design et performances solides

Le Nerva Exe ne se recharge peut-être pas assez vite, mais son autonomie est satisfaisante. On adore son design sportif et son confort d’utilisation. C’est un scooter électrique performant et pratique, notamment grâce à son coffre. On regrette qu’il n’y ait pas d’ABS et de contrôle de traction et le prix du Nerva Exe est encore trop élevé par rapport à un scooter thermique.

Lire : Essai Nerva Exe : un scooter électrique qui tient (presque) toutes ses promesses