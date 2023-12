Mark Zuckerberg dépense 250 millions de dollars pour se protéger de l’apocalypse, le bunker de luxe fait polémique

Une enquête révèle le projet fou de Mark Zuckerberg : un bunker luxueux coûtant des dizaines de millions de dollars survivre à la fin du monde. Entouré de secrets, ce chantier prenant place sur une petite île hawaïenne est particulièrement controversé, tant pour ses conditions de travail que pour son impact sur l’environnement et les populations locales.

Les tendances survivalistes chez les milliardaires ne datent pas d’hier. Qu’il s’agisse d’une apocalypse zombie, robot ou plus probablement climatique, les personnes les plus riches de notre monde semblent bien au courant de ce que l’avenir nous réserve — et se préparent en conséquence. Tout en prenant soin, bien entendu, de conserver leur train de vie particulièrement luxueux au passage.

Malgré les mesures de sécurité et de confidentialité drastiques mises en place, Wired a ainsi pu enquêter sur le projet fou de l’un d’entre eux : Mark Zuckerberg. 566 hectares, 250 millions d’euros dépensés, 2 manoirs et un bunker souterrain : voici comment le patron de Meta compte survivre à la fin du monde. Et pour cela, il n’hésite pas à imposer sa volonté à ses employés et à la population locale.

Le bunker à 250 millions d’euros de Mark Zuckerberg

C’est sur l’île hawaïenne de Kauai que le milliardaire compte passer l’apocalypse. En surface, le domaine en construction ressemble à une résidence pour le moins ordinaire — pour un milliardaire. On y retrouve deux manoirs faisant chacun la superficie d’un terrain de football, des maisons dans les arbres reliées par un réseau de ponts suspendus, plusieurs piscines, une salle de sport, un court de tennis, un sauna… Bref, tout ce qu’il y a plus luxueux.

Mais sous la surface qu’il faut regarder pour comprendre l’ampleur du projet. Sous terre, Mark Zuckerberg a fait construire un immense bunker de 464 m² autosuffisant. L’abri souterrain est capable de se fournir lui-même en électricité, ainsi qu’en eau grâce à une gigantesque citerne de 17 mètres de haut sur 6 mètres de large. Le tout est truffé de caméras à tous les recoins, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la propriété.

Une chose est sûre, Mark Zuckerberg ne tient absolument pas à ce que l’on découvre l’existence de son bunker de luxe. « C’est comme le Fight Club. On ne parle pas du Fight Club ». Voici comment un ancien employé sur le chantier décrit son expérience durant le projet. En effet, tous les contractuels sont soumis à des accords de confidentialité particulièrement stricts et s’exposent à un licenciement dès lors que le moindre soupçon de fuite pèse sur eux.

Aussi, leurs conditions de travail semblent particulièrement archaïques. En plus de divers accidents, notamment des chutes de grues, Wired rapporte qu’un employé a trouvé la mort au cours du chantier. Rodney Medeiros, un agent de sécurité de 70 ans, est décédé suite à une crise cardiaque. Alors qu’un véhicule de service devait le récupérer, il a dû emprunter un chemin difficile d’accès.

Ce n’est pas la seule controverse qui plane sur le projet. Sur place, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer un impact sans précédent sur l’environnement, ainsi que sur la population locale. « C’est fou qu’un homme qui n’est pas originaire d’Hawaï vienne ici et achète un tas de terres qui limitent les locaux à acheter des terres », se questionne un autre ex-employé. Pour beaucoup, il est clair que Mark Zuckerberg a tout fait pour avoir les élus de son côté.

Depuis l’achat des terres, le milliardaire multiplie les donations à des œuvres de charité, alimentant ainsi son image de philanthrope. Billy DeCosta, membre du Conseil du comté de Kauai, ” pense que Mark Zuckerberg avait un plan stratégique pour avoir tous les gros poissons de son côté. » Compte tenu des efforts fournis pour le tout dans le secret le plus total, ce n’est pas le principal concerné qui viendra confirmer ces allégations.

Source : Wired