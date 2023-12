L’Apple Watch repère mieux les problèmes cardiaques que les machines dédiées selon cette étude

D'après les résultats d'une étude, utiliser une Apple Watch pour repérer des soucis cardiaques chez les enfants serait plus efficace qu'en passant par des appareils médicaux dédiés mais parfois plus limités.

Si vous avez une montre connectée au poignet, vous savez qu'elle regorge de fonctionnalités. Cela dépend du modèle bien sûr, et c'est surtout vrai pour les plus récents comme l'Apple Watch Series 9. Cette dernière, tout comme les itérations précédentes, possède des capteurs qui permette de suivre votre santé au quotidien. Celui pour mesurer le rythme cardiaque est connu pour sa capacité à repérer des maladies. L'Apple WAtch de cet homme de 29 ans a détecté un caillot sanguin par exemple, tandis que celle-ci a mis en évidence un problème cardiaque grave.

La détection des troubles du rythme cardiaque avec une montre connectée Apple n'est approuvée que pour les personnes de 22 ans et plus. En théorie, elle ne doit donc pas servir sur les enfants, mais des chercheurs ont tout de même voulu vérifier son efficacité. La conclusion de leur étude parue dans le journal Communications Medecine est sans appel : “l'Apple Watch peut enregistrer des événements d'arythmie chez certains enfants. […] Chez certains, ils ont enregistré des arythmies que les moniteurs ambulatoires traditionnels n'avaient pas détectées”.

L'Apple Watch est particulièrement efficace pour repérer des problèmes d’arythmie chez les enfants

Autrement dit : quand il s'agit de repérer des troubles du rythme cardiaque chez les enfants, l'Apple Watch fait mieux que les appareils médicaux dédiés. Sur les 145 patients de l'étude, âgés entre 10 et 17 ans, la montre a détecté de l'arythmie chez 41 d'entre eux. Les techniques et outils traditionnels n'ont rien vu chez 10 de ces enfants. On parle ici de porter un holter (boitier d'enregistrement), des patch ou un moniteur sur 30 jours. Des méthodes non invasives qui ont leur limites.

Les équipes constatent l'utilité des montre connectées dans ce genre de cas et appellent à approfondir le sujet : “ces données démontrent que les appareils portables grand public tels que l'Apple Watch peuvent jouer un rôle important dans le diagnostic et la surveillance des arythmies chez les enfants. D'autres études comparant prospectivement l'Apple Watch aux moniteurs de rythme cardiaque ambulatoires traditionnels sont nécessaires pour mieux caractériser sa valeur diagnostique chez les enfants et mieux comprendre comment intégrer les données ECG ambulatoires soumises par le patient dans la pratique clinique”.