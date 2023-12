RTX 40 SUPER : on sait enfin quand sortiront les nouvelles cartes graphiques de Nvidia

Alors qu’on sait que Nvidia s’apprête à annoncer quelque chose au CES 2024, il semblerait que des leaker ont tout simplement dévoilé le calendrier de lancement de l’entreprise avant même la présentation officielle des nouvelles cartes graphiques.

Nos confrères d'ITHome ont combiné des rumeurs provenant de plusieurs sources pour obtenir quelques dates pour le mois prochain, car NVIDIA révélera ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 SUPER au CES 2024 lors de son événement “Special Address” le 8 janvier.

Après l'annonce, une sortie échelonnée est attendue, commençant par le GeForce RTX 4070 SUPER le 17 janvier, suivi par le RTX 4070 Ti SUPER le 24 janvier, et se terminant par le RTX 4080 SUPER le 31 janvier. L'échelonnement des dates de sortie permettra à NVIDIA d'attirer le plus d'attention possible sur ses cartes au lieu de les sortir toutes le même jour.

Quelles fiches techniques pour les nouvelles cartes RTX 40 SUPER de Nvidia ?

D’après ce que l’on sait déjà, la GeForce RTX 4070 SUPER devrait intégrer le GPU AD104, doté de 7168 cœurs CUDA et d'une capacité de mémoire de 12 Go. Sa consommation d'énergie devrait être plus élevée que celle de la RTX 4070, avec un TDP par défaut de 225W. Quant à la RTX 4070 Ti SUPER, elle devrait adopter un GPU AD103, étendre sa capacité de mémoire à 16 Go, tout en conservant le TDP de 285 W de l'actuel modèle RTX 4070 Ti.

En ce qui concerne la carte la plus puissante, la RTX 4080 SUPER, considérée comme le fleuron de la série, devrait utiliser un GPU AD103 complet, équipé de 10240 cœurs CUDA, d'une mémoire substantielle de 16 Go et d'un TDP de 320 W, s'alignant sur le modèle RTX 4080 existant.

La nouvelle série SUPER de Nvidia, la RTX 4070, existera à côté de son homologue non-SUPER. En revanche, les RTX 4070 Ti SUPER et RTX 4080 SUPER devraient remplacer leurs homologues non-SUPER. Des rapports indiquent également que toutes les nouvelles cartes graphiques de la série SUPER seront équipées de connecteurs 12VHPWR, mais ce n’est pas encore confirmé.