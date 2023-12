Windows : la connexion à son compte Microsoft va changer en Europe

Pour se conformer à la nouvelle législation européenne, le Digital Markets Act, Microsoft doit changer la manière dont vous vous connecter à votre compte Microsoft depuis un programme.



Nous parlons régulièrement des nouvelles législations européennes touchant le numérique et les domaines associés. Le Vieux Continent passe de plus en plus de mesures pour réguler ce qui existe depuis longtemps, comme les réseaux sociaux, et ce qui est récent, comme l'intelligence artificielle. Celles du Digital Markets Act, ou DMA (à ne pas confondre avec le DSA) est en vigueur depuis le 2 mai 2023. Elles concernent particulièrement les grandes entreprises de la tech, surtout en matière de concurrence et de sécurité des utilisateurs.

En conséquence, les firmes doivent parfois modifier leurs produits plus ou moins en profondeur pour se conformer aux exigences du DMA. Microsoft n'échappe pas à la règle et annonce qu'à partir de janvier 2024, les ressortissants de l'Espace Économique Européen verront un changement lorsqu'ils se connecteront à leur compte Microsoft sur Windows. Plus précisément au moment de se connecter dans un programme utilisant ce compte sous Windows 11 ou Windows 10.

Microsoft change la manière de se connecter à son compte Microsoft sous Windows en Europe

Dans le détail : “la première application ou service auquel l'utilisateur accède dans les dernières versions de Windows 10 et Windows 11 affichera un nouvel avis aux utilisateurs. Cet avis demandera aux utilisateurs s'ils souhaitent se connecter à l'application avec les mêmes informations d'identification que celles utilisées pour se connecter à Windows”. Actuellement, entrer vos identifiants Microsoft dans un programme vous connecte automatiquement dans tous les autres qui l'utilisent. Ce ne sera donc plus le cas par défaut.

Heureusement, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. “Si l'utilisateur choisit d'utiliser les mêmes informations d'identification que celles utilisées pour se connecter à Windows, cet avis n'apparaîtra plus”, précise la firme de Redmond. Notez que si vous refusez, vous aurez “la possibilité de [vous] connecter à l'application avec des informations d'identification différentes”, en sachant que “si l'application peut être utilisée sans se connecter, l'utilisateur peut également choisir d'utiliser l'application sans authentification”. Ce changement sera déployé sur Windows 10 et 11 entre janvier et mars 2024.

