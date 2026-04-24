Le Soleil vient d'enchaîner deux éruptions de très forte intensité en quelques heures à peine. Plusieurs régions du monde ont déjà subi des coupures radio. D'autres effets pourraient encore se manifester dans les prochains jours.

Notre étoile traverse une période d'activité particulièrement marquée. Les observatoires spécialisés enregistrent une succession d'éruptions de plus en plus puissantes. C'est le signe que le Soleil approche du sommet de son cycle de onze ans. Ces phénomènes peuvent provoquer des coupures radio, des pannes électriques ou de spectaculaires aurores boréales. Récemment, plusieurs vagues solaires successives avaient même offert des aurores visibles jusque dans le nord de la France.

Cette tendance se confirme avec un nouvel épisode tout aussi marquant. Une tache solaire baptisée AR4419 vient de produire deux éruptions majeures coup sur coup. Située sur le bord ouest du Soleil, elle était surveillée de près par les agences spatiales. Elle avait déjà émis plusieurs flares plus modestes la veille. Les chercheurs s'inquiètent d'ailleurs depuis des mois de notre capacité à anticiper ces événements, comme l'a montré une simulation extrême menée par l'ESA.

Here’s a multi-wavelength view of tonight’s X2.5-class #SolarFlare. This is the strongest flare we’ve seen for 78 days. pic.twitter.com/OpvR6oR3Ta — Dr. Ryan French (@RyanJFrench) April 24, 2026

Les conséquences de ces deux éruptions solaires se font déjà sentir sur Terre

Ces deux éruptions ont atteint la classe X2.5. C'est la catégorie la plus puissante de l'échelle solaire. La première a culminé le 24 avril à 1h07 du matin, heure française. La seconde a suivi environ sept heures plus tard, à 8h14. Le physicien solaire Ryan French précise qu'il s'agit des éruptions les plus intenses observées depuis 78 jours. Les rayonnements émis ont provoqué des coupures radio sur le côté éclairé de la Terre. Le Pacifique et l'Australie ont été touchés en premier. L'Asie de l'Est a subi à son tour la seconde salve.

Ces éruptions ont aussi été accompagnées d'éjections de masse coronale. Il s'agit de vastes bulles de plasma et de champ magnétique projetées dans l'espace. La position de la tache AR4419 rend toutefois peu probable un impact direct sur notre planète. Les prévisionnistes évaluent encore la trajectoire de ces nuages, et un choc oblique reste possible. Si cela se produit, une tempête géomagnétique mineure pourrait frapper la Terre. Elle déclencherait alors des aurores boréales visibles à des latitudes inhabituelles. La tache active devrait bientôt disparaître de la face visible du Soleil. Elle pourrait encore réserver quelques surprises avant son passage de l'autre côté.