Regardez le ciel ce soir, une tempête solaire pourrait offrir des aurores boréales jusqu’en France

Quatre éjections de masse coronale se dirigent actuellement vers la Terre. Ce phénomène rare pourrait créer des aurores boréales visibles depuis plusieurs régions d’Europe, si la météo reste clémente.

Le Soleil traverse une période d’intense activité. Depuis plusieurs jours, les observatoires solaires enregistrent une succession d’éruptions puissantes. Ces phénomènes envoient dans l’espace d’énormes vagues de particules chargées qui, en atteignant la Terre, peuvent colorer le ciel de lumières vertes ou rosées. Le 3 octobre 2024, une éruption solaire record de classe X avait déjà offert un spectacle d’aurores exceptionnel, visible jusque dans le nord de la France.

D’après les prévisions du Met Office et des services européens de surveillance spatiale, quatre éjections de masse coronale ont quitté le Soleil entre le 11 et le 13 octobre. Elles devraient atteindre la Terre entre le 15 et le 17 octobre. Leur arrivée successive pourrait provoquer une activité géomagnétique soutenue et rendre les aurores visibles depuis la Scandinavie, l’Écosse et, dans les meilleures conditions, certaines régions du nord de la France. Le modèle de la NOAA indique un maximum d’intensité vers 21h UTC, soit 23 heures en heure française, moment où le phénomène serait le plus visible.

Quatre tempêtes solaires pourraient offrir un spectacle d’aurores boréales jusqu’en France

Les experts estiment que l’intensité atteindra le niveau G1, correspondant à une tempête géomagnétique mineure. Ce type d’événement ne présente aucun risque pour les réseaux électriques ou les communications, mais il suffit à déclencher des aurores spectaculaires dans les hautes latitudes. Si le ciel reste dégagé, les habitants du nord de l’Europe pourraient observer le phénomène entre le 15 et le 17 octobre, avec un pic d’activité dans la nuit du 15 au 16. Les effets pourraient se prolonger jusqu’au 18 octobre, selon la dynamique des différentes vagues solaires.

Ces tempêtes proviennent d’une région particulièrement active du Soleil, baptisée AR4246, à l’origine de plusieurs éruptions de classe M ces derniers jours. Les agences spatiales européennes suivent de près son évolution, car d’autres vagues pourraient encore se former. En Europe, les autorités rappellent qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire : le spectacle peut être observé sans danger à l’œil nu. Pour maximiser les chances de voir les aurores, il suffit de s’éloigner des villes et de lever les yeux vers le nord entre 23 heures et 2 heures du matin.