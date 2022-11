Samsung continue de se moquer d’Apple pour l’absence d’iPhone pliable

Samsung a diffusé une toute nouvelle publicité dans laquelle elle s’attaque directement à Apple. Encore une fois, la firme coréenne se moque de l’absence d’iPhone pliable sur le marché. Le but est évidemment de séduire les utilisateurs adeptes de la Pomme à craquer pour un Fold ou un Flip.

Samsung adore se moquer d’Apple. Depuis des années, la société coréenne diffuse des publicités dans lesquelles elle se gausse de sa concurrente pour mieux vanter les mérites de ses produits. Le nouveau spot, nommé On The Fence, en rajoute une couche.

Cette vidéo de 30 secondes veut mettre l’accent sur le pliable. Samsung a sauté le pas il y a quelques années déjà avec les Flip et les Fold, ce qui n’est pas le cas d’Apple. De quoi « prouver » que Samsung innove, contrairement à son concurrent.

Samsung ne veut plus faire attendre les utilisateurs d’iPhone

La publicité est métaphorique. Alors que des personnes utilisent des iPhone sur une terrasse, un homme monte sur une barrière pour regarder ce qu’il y a derrière : des téléphones Samsung pliables. Il souhaite donc franchir l'obstacle, mais ses collègues ne sont pas d’accord. « Il faut attendre » disent-ils. Mais pourquoi attendre, puisque la technologie est déjà là ? « Car c’est ce que nous faisons, nous attendons ». La pub se termine avec le slogan « il est temps de franchir la barrière ». Le message est clair.

Ce n’est pas la première fois que Samsung s’attaque à Apple sur l’absence de produit pliable. Juste avant l’annonce de l’iPhone 14, la marque avait diffusé un spot arguant que le téléphone n’allait proposer aucune innovation, puisqu’elles sont déjà là (chez Samsung, donc). Cela fait en réalité des années et des années que Samsung vise clairement son concurrent dans ses publicités. On se souvient tous du fameux « The Next Big Thing » à l’occasion de la sortie de l’iPhone 4S, qui se moquait des fans qui faisaient la queue devant les Apple Store. L’idée était de dire que le Galaxy S2 était déjà là, et bien meilleur.

Pour rappel, Apple n’a toujours pas exprimé sa volonté de sortir des iPhone pliables alors que tout le marché est doucement en train de s’y mettre. Peut-être dans les prochaines années…