Lenovo Tab M10 Plus : la tablette avec 128 Go de stockage tombe à son meilleur prix

Une tablette tactile de la marque Lenovo fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. Dans le cadre d'une vente flash, la Tab M10 Plus avec 128 Go d'espace de stockage passe sous les 187 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous êtes à la recherche d'une tablette en promotion et pas trop chère, alors l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre curiosité.

Actuellement, à l'occasion d'une vente flash à durée indéterminée, la Tab M10 Plus de la marque Lenovo disponible dans sa version 128 Go est proposée par Amazon au prix de 186,90 euros au lieu de 210,08 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Tournant sous le système d'exploitation mobile Android 12, la Lenovo Tab M10 Plus est une tablette équipée d'un écran 2K de 10,6 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, d'un processeur MediaTek Helio G80, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et de quatre haut-parleurs. On retrouve aussi une batterie de 7700 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 12 heures, de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, du Wifi ou bien encore d'une caméra de 8 MP.