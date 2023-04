La carte microSDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go est à moins de 15 €

Belle offre à saisir sur une carte mémoire de type microSDXC chez Amazon ! Au cours d'une durée indéterminée, la SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 64 Go d'espace de stockage est à moins de 15 euros seulement.

Besoin d'augmenter la mémoire de votre smartphone tournant sous Android, de votre caméra d'action ou de votre drone ? Optez pour l'excellente carte microSDXC SanDisk Extreme Pro de 64 Go (référence SDSQXCU-064G-GN6MA) qui est en promotion chez Amazon.

Affichée aux alentours des 23 euros au début du mois d'avril, la carte mémoire en question est actuellement vendue à exactement 14,31 euros. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison standard et gratuite en point relais. Pour les membres Prime, la livraison est gratuite à domicile.

Pour rappel, la SanDisk Extreme Pro est une carte mémoire compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). Fourni avec un adaptateur SD, l'accessoire dispose de vitesses de lecture allant jusqu'à 200 Mo/s et d'écriture jusqu'à 140 Mo/s. Homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides, la carte mémoire est résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X. Enfin, le produit est accompagné du logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.