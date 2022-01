L’écran PC Gamer Lenovo Legion Y25-25 est à moitié prix pendant les soldes

La Fnac et Darty propose en cette période de soldes un bon plan permettant de s'équiper de l'écran PC gaming Lenovo Legion Y25-25 à moitié prix. Généralement vendu aux alentours des 399 €, il voit son prix chuter à 199,99 € seulement. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

Après le bon plan sur l'écran PC Gamer HP 27xq, c'est au tour d'un autre modèle d'être proposé en promotion. Pendant les soldes d'hiver Fnac Darty, les deux enseignes proposent une réduction de 50% sur le modèle Lenovo Legion Y25-25. Il est ainsi possible de l'acheter à moitié prix, pour 199,99 € au lieu de 399,99 € en moyenne.

Concernant ses caractéristiques techniques, cet écran PC taillé pour le jeu à plus d'une corde à son arc. Pour commencer, il arbore une dalle IPS d'une diagonale de 24,5 pouces (62,2 cm) avec un cadre ultra fin. Optimisé pour le jeu, il est compatible avec la technologie AMD FreeSync et offre une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz qui permet d'éliminer l’effet d'image déchirée.

Ensuite, sont son temps de réponse de 1 ms permet également de minimiser l’effet d'image saccadée et le décalage en entrée. Pour ce qui est de la luminosité, on est sur un 400 cd/m² pour un contraste de 1000:1. Enfin, pour la connectique, il se d'une prise HDMI, de 4 ports, d'un Display Port et d'une sortie casque.

