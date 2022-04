L’E3 2022 est officiellement annulé, le salon reviendra en 2023

Après plusieurs semaines d’incertitude, l'E3 2022 a finalement été annulé. Le salon qui est frappé par la pandémie de COVID-19 depuis plusieurs années maintenant ne devrait revenir que l’année prochaine, en 2023.

Après avoir annulé l'événement E3 2022 en personne, l'ESA a maintenant confirmé qu'il n'y aura pas d'équivalent numérique, similaire à ce qui a été organisé pour le E3 de l'année dernière. Auparavant, des plans avaient été annoncés pour organiser le salon dédié aux jeux vidéo exclusivement de manière numérique à la place de l'événement physique habituel, mais le groupe qui le dirige, l'ESA, a finalement confirmé que le salon n'aura pas lieu sous quelque forme que ce soit.

En effet, un représentant de Razer, Will Powers, affirmait sur les réseaux sociaux avoir reçu un e-mail annonçant l'annulation de l'E3. L’Entertainment Software Association s’est donc empressé de partager la mauvaise nouvelle avec plusieurs de nos confrères américains, mais a tout de même annoncé que le salon devrait à nouveau se tenir l’année prochaine. De leur côté, d’autres salons tels que la Gamescom accueilleront bel et bien du public en août prochain.

L’E3 reviendra en 2023

Un porte-parole de l'ESA a déclaré à VentureBeat que l'E3 reviendra en 2023 avec une « vitrine revigorée qui célèbre les jeux vidéo nouveaux et passionnants et les innovations de l'industrie ». Ce dernier poursuit en disant que « Nous avons précédemment annoncé que l'E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison des risques sanitaires permanents entourant le COVID-19. Aujourd'hui, nous annonçons qu'il n'y aura pas non plus de vitrine numérique de l'E3 en 2022. Au lieu de cela, nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources pour offrir une expérience physique et numérique de l'E3 revitalisée l'été prochain. Que vous l'appréciiez depuis le hall d'exposition ou depuis vos appareils préférés, le salon 2023 rassemblera la communauté, les médias et l'industrie dans un tout nouveau format et une nouvelle expérience interactive ».

On apprend donc qu’en plus de revenir dès l’année prochaine, le salon aura à la fois lieu en format physique et numérique, de sorte que tous puissent découvrir les nouveaux jeux vidéo qui seront présentés. Pour rappel, le dernier salon E3 à s’être tenu physiquement était en 2019, avant la pandémie de COVID-19 qui a fait annuler bon nombre d’événements.