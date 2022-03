L’E3 2022 sera entièrement en ligne tandis que la Gamescom fera son grand retour

L’E3 est le plus grand salon de jeu vidéo au monde. Il devrait se tenir cette année, mais uniquement en ligne. Le salon Gamescom, son équivalent européen, se tiendra lui bien en physique en août prochain.

Le salon E3 se tiendra bien en juin à Los Angeles, mais il ne faudra pas compter sur un événement physique avec des stands en dur et des journalistes agglutinés devant, attendant de pouvoir mettre la main sur les futurs jeux. En effet, le salon va encore une fois se dérouler entièrement en ligne.

C’est le célèbre journaliste Tom Henderson qui le confirme. Il indique en effet que l’ESRB (l’organisateur) a envoyé un mail à tous les participants et développeurs pour les prévenir. L’E3 se résumera donc à des conférences diffusées sur le net, soit le même format que celui de l’année dernière. Bien entendu, tout cela est dû à la pandémie mondiale qui sévit toujours.

L’E3 sera virtuel, mais la Gamescom sera réelle

Chose étonnante, le site Venture Beat avait déjà indiqué que l’E3 se tiendrait en ligne en janvier dernier. Toutefois, l’organisation n’avait jamais confirmé la chose, nous laissant dans le flou. C’est désormais chose faite. Reste maintenant à savoir si ce salon, qui a tant fait rêver les joueurs depuis des années, survivra à une autre édition numérique. On se rappelle que l’année dernière, c’est bien le Summer Game Fest, événement similaire qui se déroulait en même temps, qui avait tiré toute la couverture à lui.

En Europe, nous serons mieux lotis, puisque la Gamescom de Cologne (Allemagne) aura bien lieu en physique cet été ! L’organisation l’a confirmé. Nous aurons donc un salon « classique », une première depuis 2019, qui accueillera des journalistes et du public. L'événement se tiendra du 24 au 28 août prochain et sera l’occasion pour les éditeurs d’annoncer leurs gros jeux de fin d’année. Notons que certaines conférences se tiendront tout de même en ligne, et que tous les événements sur place seront retransmis en direct.

Les rendez-vous sont pris pour cet été, donc. Qu’elles soient en virtuel ou en réel, les annonces vont pleuvoir et on peut être sûr que l’accent sera mis sur les nouvelles consoles, à savoir la PS5 et la Xbox Series X.