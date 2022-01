E3 2022 : le grand salon du jeu vidéo aura lieu uniquement en ligne

L’E3 2022 se déroulera en ligne dans son intégralité. Les organisateurs ont préféré privilégier une édition 100% numérique pour cause de crise sanitaire. C’est la deuxième année consécutive que cette formule est choisie.

L’E3 de Los Angeles est historiquement le plus grand salon dédié au jeu vidéo. Il se tient tous les ans en juin. Pour cette édition 2022, l’ESA, qui s’occupe de l’organisation, a choisi un format 100% numérique. Une décision prise alors que la variant Omicron fait des ravages dans le monde.

L’annonce n’a pas été faite officiellement, mais le site Venture Beat a vendu la mèche. La décision a été prise : pas de salon physique au Convention Center de Los Angeles. La dernière fois que l’événement s’est tenue de façon normale, c’était en 2019. Il avait tout simplement été annulé en 2020 et avait opté pour le tout numérique en 2021.

Un E3 2022 entièrement en ligne

Cette façon de faire n’avait pas vraiment convaincu les fans et les acteurs de l’industrie et l’ESA avait promis un retour à la normale pour 2022. Cependant, le contexte sanitaire est tel qu’il n’y a pas vraiment d’autres choix. L’ESA a sans doute constaté le désastre actuel du CES. Le salon des nouvelles technologies qui se tient actuellement à Las Vegas a été maintenu coûte que coûte malgré la vague Omicron. Résultat, la plupart des exposants ont annulé leur venue à la dernière minute et le salon a été vidé de sa substance. Les allées sont vides et les annonces importantes sont faites en ligne.

Ce sera donc la deuxième fois que l’E3 se tiendra dans ce format. Gageons que l’organisation a appris de l’édition 2021 pour nous offrir une itération plus palpitante. Toutefois, il faut désormais compter sur la concurrence. Geoff Keighley a profité de cette actualité pour annoncer son Summer Game Fest, série d’événements en ligne qui attire de plus en plus d’éditeurs. En 2021, c’est par exemple pendant la première conférence que la bande-annonce d’Elden Ring a été dévoilée.

Si l’E3 risque encore de perdre des plumes cette année, les joueurs n'ont pas à craindre d’être délaissés. Gageons que d’importantes annonces seront faites lors des deux événements, notamment pour les consoles next gen.

Source : VentureBeat