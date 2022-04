Epic Games offre l’excellent Total War Warhammer à tous ses utilisateurs

Chaque semaine, un ou plusieurs titres sont offerts sur l’Epic Games Store. Depuis le 31 mars, c’est un monument du jeu de stratégie qui peut être récupéré gratuitement. Il s’agit de Total War Warhammer, qui amène la saga dans l’univers éponyme d’heroic fantasy.

Serez-vous assez bon stratège pour conquérir le vieux monde ? Amènerez vous les humains, les nains, les peaux vertes ou encore les comtes vampires à la domination totale ? Pour le savoir, il faudra jouer à Total War Warhammer. Ça tombe bien, puisque le jeu est offert sur l’Epic Games Store.

Chaque semaine, la boutique en ligne offre un ou plusieurs jeux à ses abonnés. Cette semaine, nous avons le petit jeu City of Brass, mais surtout Total War Warhammer, jeu de stratégie qui vous met aux commandes de votre armée. Véritable bijou du genre, il vous occupera pendant des centaines d’heures. La promotion se termine jeudi prochain (7 avril) à 16h59. Après, ce sera trop tard. Deux autres jeux seront alors proposés : The Vanishing of Ethan Carter ainsi que Rogue Legacy.

Total War Warhammer abandonne l’Histoire pour la fantasy

Total War est une saga de jeu de stratégie qui vous met dans la peau d’un dirigeant. Les titres se composent de deux phases distinctes : une qui vous permet de gérer votre civilisation sur une grande carte et une autre qui donne la possibilité de diriger une immense armée sur le champ de bataille. A vous d’être le plus stratégique possible pour vaincre.

Total War a toujours mis en scène des périodes historiques précises : Epoque médiévale, Empire Romain, Japon Féodal, Guerres Napoléoniennes… En 2016, la saga s’est risquée pour la première fois à un univers fictif, celui de Warhammer. La licence étant (à l’origine) centrée sur la création et la gestion d’armées avec des figurines, le rapprochement coulait de source. Le résultat a réellement séduit les utilisateurs et les critiques, avec un score Metacritic à 86%. Depuis, deux autres volets sont sortis. Total War Warhammer 3 est d’ailleurs arrivé en février dernier sur le marché.

Si vous n’avez jamais touché à un jeu de la saga, le moment est donc parfait pour vous y mettre. Un grand jeu, assurément, qui ravira les fans de stratégie.