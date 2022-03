Diablo 4 : le monde ouvert s’annonce immense avec plus de 150 donjons

Bien que le jeu ne soit pas encore sorti, Blizzard a donné aux fans une mise à jour sur le développement de Diablo IV, offrant un premier aperçu des différentes zones de son nouveau monde ouvert ainsi que des donjons que vous pourrez bientôt explorer.

Alors que Blizzard a récemment vu ses activités perturbées sur le plan commercial et juridique après le rachat historique par Microsoft à 60 milliards d’euros, le studio travaille toujours sur de nombreux nouveaux titres, dont Overwatch 2 et le très attendu Diablo 4. Ce dernier proposera une version entièrement ouverte de Sanctuaire, qui vous permettra d'explorer de manière transparente « d'un océan à l'autre ».

D’après Blizzard, le monde comprendra cinq régions principales, ainsi que des villes, des biomes plus petits, etc. Dans un teaser, nous avons également pu avoir un aperçu de certains de ces lieux, dont la ville de Scosglen Coast, inondée par la pluie, qui a l'air magnifique. On peut aussi découvrir le monastère d'Orbei entretenu par les adeptes de Zakarum dans les steppes arides, la colonie militariste glaciale de Kyovoshad, où même les quartiers huppés ressemblent à des taudis.

Plus de 150 donjons vous attendent sur Diablo IV

En plus de tous ces nouveaux environnements à découvrir, le directeur artistique associé Brian Fletcher affirme que Diablo 4 offrira des donjons plus nombreux et plus variés « que jamais ». En effet, Blizzard annonce que les joueurs pourront explorer plus de 150 donjons où des monstres et du butin vous attendent.

Chaque donjon devrait bénéficier de sa propre météo dynamique, de ses effets de lumière et de ses propres caractéristiques pour rendre l'expérience unique et différente. Les donjons auront donc tous leur propre thématique en fonction de leur emplacement sur la carte. Les vidéos de Blizzard ont notamment dévoilé deux d’entre eux : un site funéraire druidique appelé Wretched Caves et une ruine marécageuse appelée Flooded Depths.

Pour l’instant, Diablo IV n'a été annoncé officiellement que pour PC, Xbox One et PS4, mais il est ne fait aucun doute qu’il arrivera sur Xbox Series X/S et PS5. Une date de sortie n'a pas encore été fixée, mais Blizzard avait récemment annoncé le report du jeu, qui pourrait finalement ne pas arriver en 2022.