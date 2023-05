Le Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G à moins de 200€ chez AliExpress !

Très performant, le smartphone Xiaomi Redmi Note 11E Pro 5G est disponible pour moins de 200€ pendant quelques jours chez AliExpress ! On vous détaille l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez AliExpress

Il est difficile aujourd'hui de trouver un bon smartphone pour moins de 200€. Dans cette gamme de prix, Xiaomi est le constructeur qui propose les modèles les plus intéressants en arrivant à inclure des fonctionnalités haut de gamme, comme des batteries très performantes, pour un prix vraiment mini.

C'est notamment le cas du Xiaomi Redmi Note 11E Pro disponible en ce moment chez AliExpress pour seulement 189€, contre 219€ habituellement.

Très performant, il propose 8Go de RAM, soit plus que la plupart des ordinateurs, avec un processeur Snapdragon 695. Sur sa fiche technique, on trouve également un écran de 6,67 pouces avec une résolution de 2400×1080 FHD et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il propose ainsi des performances et une fluidité similaire à celles des smartphones haut de gamme à plusieurs centaines d'euros !

Autre avantage de taille présent chez la plupart des Xiaomi : une batterie haute performance de 5000mAh avec la charge rapide de 67W. Côté photo, il intègre un capteur arrière de 108Mp, 8Mp et 2Mp avec un capteur frontal de 16Mp.

En savoir plus sur le smartphone

Mais attention, pour profiter de ce smartphone à prix mini, vous devez vous le procurer chez AliExpress avant le 15 mai prochain à 8h59, date de fin des Envies d'été !

Les Envies d'été, jusqu'à -70% de réduction jusqu'au 15 mai

Découvrir toutes les offres

Jusqu'au 15 mai prochain à 8h59, AliExpress célèbre en effet les Envies d'été, une grande période de promotion pendant laquelle les bonnes affaires se multiplient chaque jour sur le site de l'enseigne. Les réductions vont jusqu'à -70% et vous pouvez également économiser -2€ tous les 20€ d'achat (avec une limite de -8€).

En prime, avec les codes promo suivant, vous pouvez faire baisser encore plus les prix :

FRMAY10 pour -10€ de réduction dès 100€ d'achat

FRMAY20 pour -20€ de réduction dès 200€ d'achat

FRMAY30 pour -30€ de réduction dès 300€ d'achat

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.