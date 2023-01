Le Xiaomi Note 11 Pro à prix cassé chez AliExpress pour les soldes d’hiver !

Grâce à un code promo exclusif, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G à prix réduit chez AliExpress ! Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur l'offre et sa réduction dans cet article.

Vous cherchez un smartphone performant à un prix abordable ? On vous conseille la marque Xiaomi. En quelques années, le constructeur a en effet su se faire une place de choix dans le secteur des smartphones grâce à des appareils aux prestations haut de gamme pour des prix accessibles à tous.

Et bonne nouvelle : grâce aux soldes d'hiver chez AliExpress, vous pouvez profiter d'un smartphone Xiaomi avec un prix encore plus bas que d'habitude. L'enseigne vous propose en effet le Xiaomi Redmi Note 11 Pro pour seulement 214,89€ au lieu de 239,89€.

Vous souhaitez vous procurer le smartphone ? Attention, cette offre est à durée limitée ! Elle prend fin le 14 janvier prochain à 9h. Vous n'avez donc plus beaucoup de temps pour en profiter.

La fiche technique impressionnante du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Pour à peine plus de 200€, AliExpress vous propose ainsi un smartphone impressionnant. Doté d'un processeur MTK Helio G96 avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est très performant et peut concurrencer les plus grands. Il vous permet de regarder du streaming, faire des visio ou encore jouer à des jeux en ligne sans aucun décalage ou ralentissement.

Vous vous intéressez plutôt à la photographie ? Pas de problème. Le smartphone propose 4 capteurs arrière dont un module Quad AI de 108Mp. Pour les selfies, il propose également un capteur frontal de 16Mp. Il propose ainsi des photos claires et détaillées avec une large gamme de couleurs.

Equipé d'un écran de 6,67″ FGD+ AMOLED Display, il propose la technologie LiquidCool et un design élégant. Enfin, difficile de décrire le smartphone sans citer sa batterie de 5000mAh qui lui confère une autonomie exceptionnelle de plusieurs jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.