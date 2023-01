Google Pixel 6a : le smartphone est à prix canon pendant les soldes

Sorti il y a quelques mois, le nouveau smartphone de Google est en promotion pendant les soldes. Amazon l’affiche ainsi à seulement 334€. Difficile de le trouver moins cher ailleurs, ne tardez pas pour en profiter.

Après le Black Friday, les soldes d’hiver sont l’occasion de faire le plein de bons plans high-tech à petit prix. Le Google Pixel 6a est ainsi affiché à 334,08€ sur Amazon pour sa version Charbon. Vendu et expédié par Amazon, le smartphone est même éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Le Google Pixel 6a intègre le processeur Google Tensor. Avec ses 128 Go d’espace de stockage et ses 6 Go de RAM, c’est un smartphone puissant, fluide et réactif. Il dispose d'un écran tactile AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution en FHD+ de 2400 x 1080 pixels qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz.

Au niveau de l’autonomie, la batterie d'une capacité de 4410 mAh peut tenir plus de 24 heures. Avec le mode Ultra économiseur de batterie, l’autonomie peut même atteindre les 72 heures.

Côté photo, le Google Pixel 6a est équipé d’un objectif grand angle de 12 MP, d’un objectif ultra grand angle de 12 MP et d’une caméra avant de 8 MP.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 6a.

