Le Xbox Live est en panne, les jeux des utilisateurs ne sont plus accessibles

Après le PlayStation Network il y a quelques jours, c’est au tour du Xbox Live de tomber en panne. Les joueurs ne peuvent plus lancer leurs titres.

Manette Xbox
Crédits : 123RF

Il ne fait pas bon être joueur console ces derniers temps. Après la panne du PSN qui a duré de longues heures vendredi dernier, ce sont les utilisateurs Xbox qui sont victimes de problèmes techniques les empêchant de jouer normalement. Sur la page de statut de Xbox, on apprend que des services comme l’accès au compte et au profil, le store et les abonnements, les jeux et le gaming, ainsi que le lancement d’applications font l’objet d’une “panne majeure”.

Contrairement à Sony, qui s’est terré dans le silence lors de la panne PSN, Microsoft a rapidement communiqué. “Nous sommes conscients que certains utilisateurs rencontrent des erreurs lorsqu’ils tentent de se connecter, de consulter leur bibliothèque de jeux ou de lancer des jeux. Nos ingénieurs travaillent activement à atténuer le problème”, a déclaré l’entreprise ce 27 juillet en fin de matinée.

Le PSN et le Xbox Live en quelques jours, vraiment une coïncidence ?

Quelques heures plus tard, Xbox a partagé la mise à jour suivante : “Nous savons que cela dure depuis un moment et apprécions votre patience pendant que nos équipes continuent d’y travailler”. À 16 h 30, le problème n’était toujours pas résolu. Il peut sembler étranger que le Xbox Live connaisse de tels désagréments juste après le PSN. Le groupe Anonymous a laissé entendre qu’il pouvait être derrière une attaque contre PlayStation, c’est peut-être aussi le cas pour Xbox. L’annonce de Sony de mettre fin aux jeux sur disque a suscité une vague d’indignation, tandis que les licenciements massifs chez Xbox font craindre pour son avenir.


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