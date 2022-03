Le Vivo X Fold sera officiel le 11 avril 2022 et il veut bousculer le Galaxy Z Fold 3

Comme Oppo, Vivo se lance sur le segment des smartphones avec écran pliable. La marque chinoise annonce qu’elle présentera le 11 avril 2022 son X Fold, un futur concurrent du Find N d’Oppo et du Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Le smartphone sera équipé d’une coque en cuir végane, d’un quadruple capteur photo avec optique Zeiss et d’une plate-forme Qualcomm.

Entre Vivo et Oppo, c’est une lutte fratricide. Les deux marques, positionnées à la quatrième et cinquième place mondiale des smartphones (derrière Samsung, Xiaomi et Apple), sont toutes les deux des émanations du groupe d’électronique BBK. Et les deux ont à cœur de surpasser l’autre. Aujourd’hui, c’est Oppo qui a l’ascendant grâce à une stratégie multimarque (avec OnePlus et Realme) inspirée de Xiaomi.

Lire aussi – Le Vivo V23 5G et sa coque caméléon arrivent en France, sortie en avril 2022

Mais Vivo n’a pas dit son dernier mot. Même si son arrivée en Europe est légèrement plus récente (fin 2020), la marque fait déjà parler d’elle grâce à un partenariat intéressant avec Zeiss et l’utilisation d’un très bon stabilisateur optique dans la série X (que nous avons testé dans le X51 et le X60 Pro). Et elle va bien évidemment proposer des produits innovants, comme des smartphones avec écran pliable.

Vivo présentera le X Fold, son premier smartphone pliant, le 11 avril

Suivant l’exemple d’Oppo et de son Find N, Vivo annonce l’arrivée d’un smartphone appelé X Fold qui viendra lui aussi concurrencer le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Il sera entièrement officialisé en Chine le 11 avril prochain. Et il se veut pousser plus encore les limites du form factor et du design. La firme a publié sur Weibo deux vidéos. Vous retrouvez l’une d’elles en fin de cet article. Et les visuels qui accompagnent cet article sont issus de la seconde. Dans ces vidéos, nous découvrons un smartphone qui parvient à faire disparaitre l’interstice entre ses deux moitiés amovibles, laissant entendre une finesse meilleure encore que celle du Find N.

Deux autres détails sont à découvrir dans ces vidéos. D’abord, le Vivo X Fold se veut être un produit à l’esthétique très haut de gamme, avec une coque en cuir végane, comme sur le Find X2 Pro d’Oppo. Il y aura certainement une version en verre minéral, plus classique. Second détail, le module photo composé de quatre objectifs. Vous pouvez lire sur ce module « Zeiss Vario-Tessar 1.75-3.4/14-125 ASPH ». Cela veut dire que l’optique est signée Carl Zeiss et que l’un des objectifs est asphérique pour le module ultra grand-angle.

Les chiffres indiquent la fourchette d’ouverture des objectifs (f/1.75 pour le plus lumineux et f/3.4 pour le plus sombre) et la longueur focale (14 mm pour l’ultra grand-angle et 125 mm pour le téléobjectif). Une configuration qui devrait être identique à celle du X70 lancé en septembre dernier en Chine. Pour le reste de la fiche technique, les rumeurs évoquent un Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 4600 mAh, la charge rapide 80 watts, la charge sans fil 50 watts, un écran externe de 6,53 pouces, 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Source : Weibo