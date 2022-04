Voici le premier smartphone Android avec un port Lightning façon iPhone

Le créateur du premier iPhone compatible USB type-C revient avec un nouveau projet. Il s’agit du premier smartphone Android avec un port Lightning d’iPhone. Le smartphone utilisé pour cela est le Galaxy A51 de Samsung. Avec ce port, le smartphone se recharge, bien sûr, mais il peut également être utilisé pour faire passer de la donnée.

L’année dernière, nous avons suivi avec intérêt le projet fou d’un élève d’école d’ingénieur qui a réussi un exploit technologique : créer le premier iPhone avec un port USB type-C. C’est un doux rêve de certains utilisateurs d’iPhone : arrêter de s’enquiquiner avec la connectique Lightning qui est aujourd’hui moins aboutie que le port USB type-C des smartphones sous Android. Avec un iPhone sous USB type-C, il n’y a plus besoin que d’un seul câble. Vous aurez remarqué d’ailleurs qu’Apple abandonne progressivement le port Lightning dans ses iPad.

Lire aussi – iPhone : l’Europe veut imposer à Apple un chargeur unique USB-C d’ici 2024

Le modèle d’iPhone utilisé pour accueillir ce port USB type-C est un iPhone X. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans nos colonnes, notamment à l’occasion de sa mise aux enchères sur eBay. Une vente qui a fait grand bruit parce que les enchères ont dépassé les 100 000 dollars. Un succès commercial qui devrait donner une bonne indication à Apple quant à l’attente des consommateurs vis-à-vis de ce port. Bien sûr, il y avait quelques contraintes liées à cette modification : l’iPhone ne devait en aucun cas être mis à jour, restauré ou effacé.

Ce Galaxy A51 est équipé d'un port Lightning d'iPhone fonctionnel

Aujourd’hui, vendredi 1er avril 2022, l’auteur de l’iPhone USB type-C revient avec le projet opposé : adapter le port Lightning d’un iPhone sur un smartphone sous Android. Il a donc choisi un Galaxy A51 pour servir de cobaye. Dans une très courte vidéo, que vous pouvez retrouver en fin de cet article, il explique que cette modification qui semble assez simple a été beaucoup plus complexe que prévu. Dans une prochaine vidéo, il expliquera tout le processus technique pour parvenir à ce résultat.

Dans ce teaser, il a toutefois le temps de confirmer que le Galaxy A51 modifié reste entièrement fonctionnel. Son port Lightning sert aussi bien pour la charge (et heureusement) que pour faire passer de la donnée dans les deux sens. Cela ressemble bien sûr à une blague de 1er avril. Mais l’auteur de ce projet confirme que ce n’en est pas une, même s’il affirme qu’il a voulu, avant tout, s’amuser. Et ce même si cela ne sert à rien et si le port Lightning est bien moins efficace que le port USB type-C.