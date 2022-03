Le Vivo V23 5G et sa coque caméléon arrivent en France, sortie en avril 2022

Après le Y76 5G, Vivo continue de renouveler son catalogue de smartphones. La marque chinoise annonce l’arrivée en France du V23, un smartphone spécialisé dans les selfies comme le V21. Équipé d’un SoC 5G, de 12 Go de RAM et d’un capteur selfie de 50 MP, il profite aussi d’une coque en verre fluorite qui change de couleur au soleil. Son arrivée en magasin est prévue en avril 2022.

En juillet 2021, nous avons publié le test complet du V21 de Vivo. Il s’agit du premier modèle de la gamme V de la marque chinoise à arriver en France. Cette gamme, très active en Asie, est spécialisée sur le selfie. Le V19 était pourvu de deux capteurs frontaux pour créer des portraits de bonne qualité. Le V20 apportait un capteur de haute définition et un autofocus. Et le V21 reprenait ce capteur, lui ajoutant un stabilisateur optique, l’accompagnant de deux flashs frontaux et améliorant son autofocus. Le V21 est clairement l’un des meilleurs selfie-phones du marché.

Six mois plus tard, Vivo annonçait en Chine l’arrivée du V23 et du V23 Pro. Ce sont deux smartphones 5G qui reprennent le positionnement du V21, notamment au niveau selfie, tout en renforçant certains aspects de la fiche technique, notamment au niveau photo et mémoire. Et surtout, Vivo dévoilait l’un des premiers smartphones dont la coque est capable de changer de couleur au soleil, une particularité que nous avons également rencontrée avec le Realme 9 Pro+ que nous avons testé.

Le V23 arrive en France à un prix qui sera plus élevé que celui du V21

Trois mois après ce lancement asiatique, la filiale française de Vivo annonce l’arrivée du V23 « classique ». Le smartphone ne remplacera pas le V21, mais l’accompagnera (au moins pendant un premier temps). Il sera positionné à un prix plus élevé que le V23, la marque estimant que les améliorations techniques et ergonomiques justifient cette hausse. Notez que le prix exact ne nous a pas encore été révélé et que le V21 se positionnait sous la barre des 500 euros.

Quels sont ces changements ? Le premier concerne la coque. Elle est en verre minéral et non plus en polycarbonate. L’un des deux coloris est en verre fluorite qui est sensible aux UV. Si vous placez le téléphone sous le soleil, la couleur change en quelques secondes, passant d’un bleu légèrement doré à un bleu élégant. L’autre coloris est noir : il plus classique et ne change pas de couleur. Le contour du V23 a également changé, puisqu’il n’est plus en plastique, mais en aluminium. Les tranches sont droites, un peu comme le Reno6 d’Oppo ou les iPhone 13. Et la prise en main est très sympa.

SoC amélioré, plus de RAM et charge plus rapide pour le V23

Côté plate-forme, le V23 profite d’un nouveau SoC, le Dimensity 920 de MediaTek. Il est compatible 5G, bien sûr. Il est accompagné en France de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Cela veut dire que le V23 dispose de 2 Go de RAM supplémentaire par rapport au V21 et du double de stockage. Ce n’est pas négligeable. Côté batterie, la capacité passe de 4000 mAh à 4200 mAh. Et la charge rapide passe de 33 watts à 44 watts. Vivo promet une recharge à 68 % en une demi-heure. Côté écran, aucun changement.

Côté photo, il y a peu de changement à l’arrière. Capteur principal 64 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.9 et autofocus à détection de phase. L’optique est moins lumineuse et elle perd le stabilisateur, c’est dommage. Capteur ultra grand-angle 8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2 (angle de vue 120°). Et capteur macro 2 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4.

Le V23 reprend le double capteur selfie du V19

À l’avant, les changements sont plus nombreux. Capteur 50 mégapixels au lieu de 44 mégapixels, toujours avec autofocus et objectif ouvrant à f/2.0. Plus de stabilisation optique, mais un second capteur selfie de 8 mégapixels pour les selfies de groupe grâce à un objectif ultra grand-angle (105°) ouvrant à f/2.3. Il sert certainement aussi pour le mode portrait. Voilà qui nous rappelle le V19, avec une différence de définition du capteur selfie principal et d'emplacement : ici, nous retrouvons une bonne vieille encoche ! Le double flash est évidemment de retour.

Voici donc les principaux changements du V23. Le smartphone arrivera en magasin dans le courant du mois prochain. En attendant, retrouvez ci-dessous notre test vidéo du V21. Il vous donnera quelques idées sur ce qu’il faut attendre de ce V23 que nous testerons bien évidemment.