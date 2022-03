Nothing manque la présentation de son premier smartphone, le phone (1)

La marque Nothing a présenté son tout premier smartphone, le Phone (1), lors d'une conférence en ligne. Toutefois, cette keynote laisse un arrière-goût amer en bouche, puisque le constructeur n’a en réalité pas montré grand-chose.

Nothing, marque créée par des anciens de OnePlus, est entrée dans le monde de la tech l’année dernière avec ses très bons EarPods (1). Ce mercredi 23 mars, le constructeur a tenu une conférence pour dévoiler son tout premier smartphone. Mais voilà, il n’a en réalité pas montré grand-chose.

Carl Pei, le PDG, a animé cette présentation en ligne. Lors de son monologue, il a argué qu’il souhaitait bousculer un marché mobile ankylosé. Pour le moment, il n’a pas bousculé grand-chose, puisque Nothing n’a pas cru bon de nous montrer le smartphone, ni de nous parler de ses caractéristiques. Aie.

Nothing dévoile sa surcouche Android, mais fait l'impasse sur le téléphone

Voilà ce qu’on sait : le téléphone s’appellera le Phone (1) et sera équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon. Il embarquera Android avec une surcouche Nothing OS, qui a l’air très intéressante et qui reprend l'identité visuelle de la marque. Le produit est prévu pour sortir dans le courant de l’été. C’est à peu près tout ce qu'a annoncé Nothing.

Nothing n’en a pas dit plus en affirmant que ce n’était pas encore le moment. Nous devons avouer que nous sommes un peu déçus de cette keynote sans produit, surtout que Carl Pei nous a fait le coup de la « fausse révélation » à un moment. La fin du stream a été très abrupte, nous laissant sur notre faim. Nous passons également sur les problèmes techniques qui ont fait que la conférence a démarré avec quelques minutes de retard. Tout ça pour ça.

Ne reste maintenant qu’à attendre pour en savoir un peu plus. En 2021, nous avons été séduits par les Nothing Ear (1), écouteurs sans fil efficaces dotés d’un design qui sortait vraiment de l’ordinaire et c’était sur ce segment que nous attendions particulièrement le jeune constructeur. Il faudra encore ronger notre frein. En espérant que la prochaine conférence soit la bonne.

Nothing voulait secouer le marché les smartphones avec sa keynote, mais a en réalité plus agacé les acheteurs potentiels avec ce faux départ.